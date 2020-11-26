聖誕禮物來這買！東森購物推「宇宙明星BT21」專屬商品　粉紅貨櫃攤位等你打卡炫一波

▲東森購物推出與宇宙明星「BT21」專屬商品，在統一時代百貨廣場與大家共度聖誕、跨年。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

記者蘇晟彥／台北報導

近日受到疫情影響，無法出國散心、追星，甚至是能欣賞演唱會熱血一波的機會都大大減少。別擔心，東森購物特別邀請到宇宙明星「BT21」化身專屬商品降臨「LINE FRIENDS CARNIVAL 派對時光」，從11月27日到2021年1月10日將在統一時代百貨廣場設立東森購物攤位，同步販售「東森購物 X BT21」專屬商品與大家溫暖整個寒冬，一解不能出國玩的所有煩悶。

東森購物將寵愛會員的心情化為實際行動，與BT21推出9款專屬商品，包含：DeMon BT21微分子修護水凝膜、DeMon BT21馬油修復護手霜（湖水藍/檸檬黃/甜蜜粉3色）、東森 BT21俄羅斯刺繡DIY材料包、東風 BT21秒扣玻璃保鮮盒(可耐高溫400度)、東風 BT21環保餐具/吸管5件組、東風 BT21環保購物袋(50公分超大容量)、東風 BT21柔韌抽取式衛生紙(雙層100抽)、東風 BT21純水抗菌濕紙巾及東森 BT21純淨水(限量共4款)，超多樣商品等著大家一一收集。

▼現場都是滿滿東森購物XBT21專屬商品。

▼還有12月才上市的商品可以一睹為快。



像是DeMon BT21馬油修復護手霜就能放在包包中，隨時拿出來滋潤雙手；或是響應環保，讓BT21環保餐具組隨時陪你大快朵頤。所有商品都陳列在粉紅色的玻璃貨櫃屋中，一進去不自覺就會大喊，「也太可愛了吧！」。此外，現場也曝光即將在12月才會上市的東風 BT21秒扣玻璃保鮮盒、環保購物袋等，想要在聖誕節交換禮物上被人稱讚「禮物達人」就靠這波。

除了地點便利、下班就能順路逛逛讓心情整個Chill起來外，每週五、六、日也有開放限定「BT21俄羅斯刺繡DIY課程」，只要利用簡單工具，在老師細心的教導下，就能親手將宇宙明星BT21可愛的身影慢慢勾勒出來，不管是自己來嘗試，或是親子一起互動，一小時的時間不自覺就溜走。「東森購物 X BT21」貨櫃攤位旁也設立背板提供民眾盡情拍照，想要打卡炫耀一波，告訴朋友自己跟「宇宙明星BT21」合影千萬要把握機會。

▼側邊有著網美打卡必拍背版，超可愛的粉紅色怎麼拍都好看。

▼限定「BT21俄羅斯刺繡DIY課程」不容錯過。

無法到現場的朋友也別擔心，「東森購物 X BT21」專屬商品都能在東森購物網上買到，只要滿額或參加活動再贈送多款限量版「BT21超萌贈品」，如：刺繡貼貼樂、心型手持鏡、化妝刷5件組、造型擴香石、不鏽鋼餐具等多樣贈品，絕對讓所有東森購物及BT21的粉絲不會失望。活動從11月27日持續到2021年1月10日，現在就立馬出發，把專屬商品全部帶回家。



入場資訊（免費入場）

週一～週四 13:00-21:30

週五 13:00-22:00

週六、例假日 11:00-22:00

週日 11:00-21:30

活動地點：統一時代百貨廣場（台北市信義區忠孝東路五段8號）

▼現場有超多可愛的裝置藝術等大家一起打卡炫一波。