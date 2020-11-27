影／同時搞大6女友肚子！他全帶去婚禮...後宮合力幫洗「殘廢澡」

▲麥克與6名帶球女友參加婚禮。（圖／prettymikeoflagos）



記者王佩翊／編譯

奈及利亞一名富豪麥克（Pretty Mike）作風浮誇，經常在IG上分享自己的豪奢生活，擁有31萬粉絲追蹤。他日前PO出自己帶著6名女友同時出席名人婚禮的照片，瞬間引發網友熱議。只見麥克身旁的6名女友全都懷了身孕，儘管已經大腹便便，但還是穿著同色系的禮服，露出性感身材，不知道的人還以為是女友們只是麥克的「舞群」。

麥克近日參加奈及利亞的名人婚禮，從他自己po出的照片可以看到，身穿桃紅色西裝的他，身旁竟然站了6名穿著銀色禮服的女子，而這6名女子的共通點就是每一個人都是孕婦。不僅如此，他還上傳了一段影片，影片中6名女友排成一排等著麥克「寵幸」摸孕肚。

照片曝光後，也引發網友熱議，許多人認為太誇張，搞大6個女友的肚子說不定都是假的，麥克只是為了搏版面而已。事實上，麥克的行事作風本來就經常惹出爭議，他2017年就曾因用狗鍊拴著女友參加婚禮引發爭議，遭到警方逮捕。

對麥克而言，帶6名孕婦參加婚禮似乎還不夠，他26日更將自己的「後宮生活」拍攝成影片，上傳至IG，再度引發討論。只見影片中麥克與多名女子共同睡在同一張床上，起床後甚至還有6名大著肚子的女友服侍洗「殘廢澡」，享受著帝王般的生活，十分誇張。

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