年輕妹愛上「溫柔主管」滾床3次！委屈吐2人秘密...千人罵翻

網搜小組／柯沛辰報導

對伴侶忠誠與否，大多時候決定一段感情的命運。有一名女網友近日傾訴，她不久前到新公司工作，因為單位主管態度溫柔，加上朝夕相處，2人逐漸產生感情，甚至進一步發生關係。不過，雙方各自有男女朋友，讓她陷入兩難，想請益大家該如何是好？

原PO在社群Dcard匿名表示，主管教導時總是很溫柔，2人又常常一起加班，所以朝夕相處下，漸漸喜歡上彼此，出門在外就像一對情侶，還發生過3次關係。

原PO說，雙方各自有對象，也深知彼此不能在一起，但兩人依舊沉浸在這段關係中，「我不曉得怎麼告訴男友，他對我很好，我不想負了男友，但又不想斷了跟主管的關係…」

貼文一出，大多數網友不領情，紛紛留言砲轟，「奇文共賞」、「妳想太多了，妳只是砲友」、「男友這樣對你，妳可以接受嗎」、「刷新我的三觀」、「想要找人支持妳喔？可悲」、「妳早就辜負男友」、「妳只是想要上班時間有人罩，下班後有人疼有人陪而已吧！」

其中，有人質疑文章真實性，「我不信台灣那麼多個時間管理大師」、「希望是假的，不然男友好可憐」、「這是反串吧」、「有這麼厚臉皮的人嗎？否則小三想上位還敢PO文？」

不過，有網友分享類似經驗，「雖然這篇可能是創作文，但不得不說，會做這種事情的男女大有人在，有些女生進了職場很容易被主管吸引，比起男友開始覺得主管比較好！」還有苦主不禁懷疑「妳該不會是我女友？」掀起熱議。

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