　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯黑五清單一次看！百件黑商品「第2件5折」咖啡18元、家電省5千

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯黑色購物節11/27~11/29限時3天。（圖／全聯提供）

▲全聯黑色購物節11/27~11/29限時3天。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（27）日起限時3天參戰「黑色購物節」！祭出超過百件「黑色商品」第2件5折優惠，包括牛乳、洋芋片、衛生紙、衛生棉等民生食品用品都有折扣，咖啡更下殺一杯只要18元；同時推出「生活家電感恩回饋」最低下殺49折，如美足機原價10,800元，特價4999元，激省超過5千。今年也特別結合線上線下，期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高享8%回饋。

全聯搶攻「黑色星期五」商機，11/27至11/29限時3天推出超過百件黑色商品「第2件5折起」優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，品類涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項，例如洋芋片、濾掛咖啡、牛乳、衛生紙、衛生棉、洗髮精⋯等都在名單中，讓消費者可把握機會省一波！

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

其中全聯特別推薦為了黑五獨家開發的「康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚攜帶包」，主打黑色包裝，質地輕柔、擦拭簡便，黑五期間10片10入組特價179元「買1送1」，福利卡友再加贈100福利點，換算下來等於每包不到9元；另舒適好穿的「三槍圓領運動休閒機能長袖衫」也有限時「買1送1」優惠。

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

而日前掀起網友搶購潮的「奇美冷凍熔岩巧克力包」，全聯黑五期間也推出「第2件5折」優惠，平均一包只要56元，換算下來每顆僅9.4元。高人氣的家庭號「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」同樣也有第2件5折優惠，平均一桶只要149元。

▲▼全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲▼全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

此外也祭出6款黑色限量商品，包括有機黑木耳原價45元，特價35元；獲得驗證可溯源的優質履歷鮮香菇原價79元，特價65元；巨峰葡萄原價99元，打8折特價79元。指定紐西蘭奇異果1粒13元，6粒69元；人氣商品挪威鮮鯖魚切片原價129元，特價 99元，下殺76折。

而全聯的OFF COFFEE美式、拿鐵咖啡，原價分別為25元、35元，黑五特價為18元、28元，阪急麵包則推出4個99元的優惠。

▲▼全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

全聯今年黑五優惠活動還推出「生活家電感恩回饋」最低下殺49折起，如「海爾瞬熱式淨水器」原價7900元，特價3980元，省了超過4千；限量預購商品還有「高島六星級美足機」原價10,800元，特價4999元；「德律風根飛梭黑晶電陶爐」原價2980元，特價1399元。

▲▼全聯黑五優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

▲全聯黑五優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

「PXGo!全聯線上購」則自11/27～11/29推出線上獨家黑五優惠，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通「買10送1」，凡會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點，換算下來美式一杯只要17.3元，拿鐵一杯26.4元，阪急麵包一個才21.9元。

▲好市多黑色購物節本周開跑。（資料圖／記者蕭筠攝）

另外家樂福「黑色星期五」於11/25～11/29開跑，全台量販也提前在早上09:00開始營業。而美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」也於本周開跑，11/23起連7天祭出百樣下殺商品，最高激省28萬，今（27）日第5天祭出年年都熱賣的美國嫩肩里肌、大西洋鮭魚，家電3C有空氣清淨機、無線耳機等，精品部分則是珍珠、黃金、鑽石。

你可能想看⋯

開店烤箱秒搬光、鮭魚瘋搶！好市多「黑五限定」第5天下殺品清單

家電激省5400、百件商品買1送1！愛買與city'super「黑五」開跑

百件商品買1送1、限量150台電視等搶！量販「黑色星期五」開跑

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
性侵未成年被判146下鞭刑！19歲男癱軟受刑台…醫檢查完繼續
快訊／陳柏惟動手打鄭天財！藍綠爆衝突　內臟豬皮撒議場
男星爽啪小三「傳LINE群」實況！　正宮浴室抓到噁爆痕跡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯黑五清單一次看！百件黑商品「第2件5折」咖啡18元、家電省5千

開店氣炸烤箱秒搬光、牛肉瘋搶！好市多「黑五限定」第5天下殺品清單

買到欲罷不能！全國電子黑五購物節買到剁手　出清價最低下殺2.1折　指定電視出清價最高現折三萬

【廣編】恆隆行Dyson攜手全國電子　號召全民用愛接力

聖誕禮物來這買！東森購物推「宇宙明星BT21」專屬商品　粉紅貨櫃攤位等你打卡炫一波

【廣編】全方位智慧居家生態系！遠傳「六大智慧宅解決方案」華麗登場

明天8點搶！好市多「黑五限定」第5彈先看　美國牛、大西洋鮭魚下殺了

不只是世界咖啡冠軍！Simple Kaffa興波咖啡全球爆紅靠團隊戰力奠基

破600樣降價！NIKE「黑五特賣」直逼4折　跑鞋現省千元比雙11還殺

Pinkoi開賣獨家限定「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

全聯黑五清單一次看！百件黑商品「第2件5折」咖啡18元、家電省5千

開店氣炸烤箱秒搬光、牛肉瘋搶！好市多「黑五限定」第5天下殺品清單

買到欲罷不能！全國電子黑五購物節買到剁手　出清價最低下殺2.1折　指定電視出清價最高現折三萬

【廣編】恆隆行Dyson攜手全國電子　號召全民用愛接力

聖誕禮物來這買！東森購物推「宇宙明星BT21」專屬商品　粉紅貨櫃攤位等你打卡炫一波

【廣編】全方位智慧居家生態系！遠傳「六大智慧宅解決方案」華麗登場

明天8點搶！好市多「黑五限定」第5彈先看　美國牛、大西洋鮭魚下殺了

不只是世界咖啡冠軍！Simple Kaffa興波咖啡全球爆紅靠團隊戰力奠基

破600樣降價！NIKE「黑五特賣」直逼4折　跑鞋現省千元比雙11還殺

Pinkoi開賣獨家限定「聖誕口罩」！引進水晶珍珠「仙氣口罩鍊」

任正非：美國某些政客不是為了糾正我們「而是要打死我們」

警攔贓車開槍擊斃16歲少年　道歉但家屬不理判5月定讞

25年美奇萊影城年底恐熄燈　神秘地主又是高雄陳家

台鐵宜蘭「頭城＝礁溪」驚爆「斷軌聲」　司機員急回報封鎖巡檢

李沃牆／拜登組「拼經濟」團隊　華爾街「停看聽」

冷血夫「直播殺妻女」最後判無期！單親媽卻判死...律師怒了

2020台灣企業永續獎　王道銀行獲頒績優獎與卓越案例共四大獎

機捷延伸A22站後年通車！北台灣生活圈再擴大　中壢新案備受區域客、輕移民青睞

景氣燈號連3綠　國發會：景氣有復甦跡象

奪命肉包曝！高雄大樹驚見浪浪集體吐血亡...屍旁包子有詭警緝兇

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

黑五限定「終於等到液體衛生棉」

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

羽絨外套、冬被都下殺！好市多黑五第4波

NIKE「黑五特賣」直逼4折

明天提早8點搶！好市多黑五限定第5彈先看

Simple Kaffa興波咖啡全球爆紅的秘密

寶家即日起開賣「泡泡糖色」口罩

朕一品最強聯名「高坑牛肉麵」

黑五第4天！鑽石戒指狂降2萬超划算

全國電子黑五買到剁手出清最低2.1折

超幸運！42元買麵包發票中1千萬

全聯黑五清單一次看！百件黑商品第2件5折

星巴克限時「買一送一」又來了

探索Dyson空氣清淨科技分解甲醛

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

揭高嘉瑜偷吃兒子零食！黃國昌9字回應

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

龍巖創辦人妻認侵占善款100萬交保

台積電分紅　一年竟然領41個月

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面