全聯黑五清單一次看！百件黑商品「第2件5折」咖啡18元、家電省5千

▲全聯黑色購物節11/27~11/29限時3天。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（27）日起限時3天參戰「黑色購物節」！祭出超過百件「黑色商品」第2件5折優惠，包括牛乳、洋芋片、衛生紙、衛生棉等民生食品用品都有折扣，咖啡更下殺一杯只要18元；同時推出「生活家電感恩回饋」最低下殺49折，如美足機原價10,800元，特價4999元，激省超過5千。今年也特別結合線上線下，期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高享8%回饋。

全聯搶攻「黑色星期五」商機，11/27至11/29限時3天推出超過百件黑色商品「第2件5折起」優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，品類涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項，例如洋芋片、濾掛咖啡、牛乳、衛生紙、衛生棉、洗髮精⋯等都在名單中，讓消費者可把握機會省一波！

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）



其中全聯特別推薦為了黑五獨家開發的「康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚攜帶包」，主打黑色包裝，質地輕柔、擦拭簡便，黑五期間10片10入組特價179元「買1送1」，福利卡友再加贈100福利點，換算下來等於每包不到9元；另舒適好穿的「三槍圓領運動休閒機能長袖衫」也有限時「買1送1」優惠。

▲▼全聯黑五「黑色包裝」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）



而日前掀起網友搶購潮的「奇美冷凍熔岩巧克力包」，全聯黑五期間也推出「第2件5折」優惠，平均一包只要56元，換算下來每顆僅9.4元。高人氣的家庭號「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」同樣也有第2件5折優惠，平均一桶只要149元。

▲▼全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

此外也祭出6款黑色限量商品，包括有機黑木耳原價45元，特價35元；獲得驗證可溯源的優質履歷鮮香菇原價79元，特價65元；巨峰葡萄原價99元，打8折特價79元。指定紐西蘭奇異果1粒13元，6粒69元；人氣商品挪威鮮鯖魚切片原價129元，特價 99元，下殺76折。

而全聯的OFF COFFEE美式、拿鐵咖啡，原價分別為25元、35元，黑五特價為18元、28元，阪急麵包則推出4個99元的優惠。

▲全聯黑五「黑色食品」優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

全聯今年黑五優惠活動還推出「生活家電感恩回饋」最低下殺49折起，如「海爾瞬熱式淨水器」原價7900元，特價3980元，省了超過4千；限量預購商品還有「高島六星級美足機」原價10,800元，特價4999元；「德律風根飛梭黑晶電陶爐」原價2980元，特價1399元。

▲全聯黑五優惠。（圖／翻攝自全聯官網）

「PXGo!全聯線上購」則自11/27～11/29推出線上獨家黑五優惠，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通「買10送1」，凡會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點，換算下來美式一杯只要17.3元，拿鐵一杯26.4元，阪急麵包一個才21.9元。

▲好市多黑色購物節本周開跑。（資料圖／記者蕭筠攝）

另外家樂福「黑色星期五」於11/25～11/29開跑，全台量販也提前在早上09:00開始營業。而美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」也於本周開跑，11/23起連7天祭出百樣下殺商品，最高激省28萬，今（27）日第5天祭出年年都熱賣的美國嫩肩里肌、大西洋鮭魚，家電3C有空氣清淨機、無線耳機等，精品部分則是珍珠、黃金、鑽石。

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