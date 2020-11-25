家電激省5400、百件商品買1送1！愛買與city'super「黑五」開跑

▲愛買「黑五」在11/27至12/1開跑，限時推出50款商品「43折起」，家電最高可省5400元。（圖／愛買提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻「黑色星期五」商機，各大量販紛紛祭出優惠！除了好市多、全聯、家樂福等陸續登場黑色購物節之外，今（25）日愛買、city’super也正式公布「黑五」檔期，愛買在11/27至12/1限時推出50款商品「43折起」，家電最高可省5400元；而city’super則自即日起至12/6日「連續10天」，配合天母及新竹2店百貨週年慶，祭出上百件黑商品「買一送一」等優惠。

▲▼愛買「黑色星期五」開跑，加碼50款商品「43折起」。（圖／業者提供）

愛買第3年推出「黑色購物節」快閃活動，11/27起至12/1期間，加碼50款商品「43折起」，其中包括富里越光米1.5kg感恩價119元，南亞PE保鮮膜任3支135元，男女款搖粒休閒舖棉外套感恩價599元，日本TOKI蘋果4粒99元，舒潔蘆薈特級舒適抽取式衛生紙30包每串折扣後359元，一匙靈抗菌EX洗衣精補充包感恩價63元。 愛買今年也首度在黑五推出會員滿額贈現金券活動，11/28(六)限時一天HAPPY GO會員「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，刷富邦和遠東商銀限量加碼再送100元，以不指定優惠商品的方式、開放全館上萬件民生用品，讓消費者任挑任選。

愛買量販表示，去年的黑色購物節家電商品表現最亮眼，銷量成長20%以上，今年改以讓民眾任挑館內4000款價值2000元以上的家電商品，在「會員1日限定活動」+「檔期優惠價格」雙重優惠下，價差最高達5400元，讓民眾可以買自己想要的家電購物清單。

▲city`super黑五優惠，年度最熱銷的咖啡、沖泡飲品等都有「買一送一」優惠。（圖／city`super提供）

而city’super自即日起至12/6，一連10天，配合天母及新竹兩店百貨週年慶，祭出上百件黑商品優惠，以及商品全面9折，另外活動期間消費滿2000送150，刷遠東商銀信用卡滿3800元加碼回饋100元刷卡金。

另外看好後疫情時代在家自煮的風氣盛行，像是醬油、黑芝麻醬等調味醬料，還有年度最熱銷的咖啡、可可等沖泡飲品都有「買一送一」優惠；另推日本進口黑陶瓷刀、鍋具有「3折起」的優惠。

City’super在黑五主打不添加人工調味料、防腐劑的天然有機品牌「喜樂之泉香菇醬油、黑豆醬油」，500ml任選2瓶「買一送一」185元；日本空運進口、抗菌不易沾黏的「京瓷Kyocera 黑陶瓷刀禮盒組」11cm+16cm，原價6300元，3折優惠價1999元。

▲city`super黑五優惠，「京瓷Kyocera 黑陶瓷刀禮盒組」原價6300元，3折優惠價1999元。。（圖／city`super提供）

此外還有KEYCOFFEE特級深煎即溶咖啡、特級即溶咖啡90g，任選口味買一送一250元；AGF Maxim華麗濾式咖啡6包48g，買一送一185元。而在今年週年慶引發消費者爆買的調味醬料「芝初 黑芝麻醬／楓糖黑芝麻抹醬」170g任選口味買一送一 159元；紅布朗有機黑芝麻粉350g買一送一465元。

而搭上防疫清潔商機，City’super表示，包括進口天然黑肥皂、馬賽皂等萬用清潔商品，業績都有爆發性成長5成，黑五期間也祭出「日本下村旨鐵炒鍋」28cm原價2690元，7折優惠價1990元；居家萬用清潔品法國玫翠思亞麻油黑肥皂1L，買一送一450元。

▲好市多黑色購物節明（26）日來到第4天。（圖／記者蕭筠攝）

另外，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」於本周正式開跑，明（26）日迎來第4天，好市多也曝光下殺優惠商品，其中精品將有1.22克拉鑽戒；家電則有65吋電視、微波爐、義式膠囊咖啡機、行車紀錄器等，家居與民生用品方面則有CK男性平口褲、防風羽絨外套、冬被等。

而家樂福黑五則自11/25至29日連續5天，線上購物祭出上百件商品買1送1、家電每日一物超低價商品限量搶買，實體量販門市還有限量150台液晶電視、Nintendo主機單機、iPhone12等優惠，每日提早至上午9時營業。

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