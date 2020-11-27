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世衛和ECDC：未診斷出愛滋病例　東歐和中亞攀升

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▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲不安全的性行為將導致感染感染愛滋病毒的風險提高。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

文／中央社斯德哥爾摩26日綜合外電報導

感染愛滋病毒（HIV）未被診斷出的病例攀升，尤其是東歐、俄羅斯和中亞，歐洲疾病預防管制中心和世界衛生組織呼籲，改善HIV篩檢策略，及早發現並及時治療。

及早發現HIV可以減少對患者造成的影響，並避免病毒進一步擴散。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）和世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處的報告顯示，在2019年，世衛的歐洲區有超過13.6萬起確診病例，當中80%位於東歐。世衛歐洲區涵蓋53國，包括俄羅斯與中亞各國。

然而，這份報告沒有包含安道爾、比利時、摩納哥、北馬其頓、土庫曼和烏茲別克等成員國的資料。

歐洲疾病預防管制中心和世衛表示，歐洲約一半HIV病例是在感染晚期才被診斷出來，「此時免疫系統早已開始瓦解」，並稱「這是此區域的篩檢策略未有效及早診斷出HIV的跡象」。

這份報告指出，晚期才診斷出感染，使得「健康不佳、死亡和HIV繼續傳播」的風險增加，並呼籲推出新策略來改善篩檢。

歐洲疾病預防管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）在聲明中表示：「儘管目前大家關注的是2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但我們絕對不可以忽視像是HIV等其他公共衛生議題。及早診斷HIV是當務之急。」

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