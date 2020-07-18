女大生「酒吧激情一夜」染愛滋…3年害16人感染　哭崩：我無心傷害誰！

▲女大生感染愛滋病，傳染16人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

愛滋病目前不可治癒、也無疫苗預防。大陸一高校大一女生去酒吧狂high一晚後，不幸感染上愛滋病，不過當時的她並不知道，隨後的3年，她陸續交了4任男友，雖然後來都因為種種原因分手了，但日前被疾控部門查到，因為她，已經害16人感染。

據《中國護士網》報導，為什麼最終像滾雪球般1傳16呢？原來，分手的4名男朋友在此之後，又分別交往了3位女朋友，這3位女朋友之後又分別交往了4位男朋友……。2年半後，因為最早的林姓女大生發病確診，疾控部門順藤摸瓜，共查出 16名感染者。

林女崩潰了，淚喊「一切就像一場夢」，她和疾控工作人員說，「我真不知道我是感染者，我們相戀、分手，但都屬於正常交友，我們都無心傷害誰。最讓我接受不了的，還不是染上愛滋病的痛苦，而是無心傷害了16個人以及16個家庭所承受的內心折磨。」

隨著婚戀觀念的放開和未婚同居行為的增多，林女的故事絕不是個例。不過，醫生提醒，跟愛滋病人發生關係的72小時內可自救，「愛滋病是有阻斷藥的，2小時內及時進行預防性用藥的效果最佳，隨後成功率會開始逐漸下降，但72小時內仍有較高的成功率，被稱為黃金72小時。」

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