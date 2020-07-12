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落網畫面曝！清秀女工墮胎「驚爆染愛滋」　專勤隊桃園逮人：還涉刑案被通緝

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記者吳奕靖、莊智勝／桃園報導

印尼籍逃逸女移工阿妮（化名）日前因懷孕而前往雲林某婦產科墮胎，但卻因胎兒過大而遭到醫院拒絕手術，還意外驗出阿妮HIV感染呈現陽性反應，院方因此緊急通報衛生局。移民署專勤隊獲悉後不敢大意，立即著手展開追查，終於在12日凌晨2時30分許於桃園平鎮一處民宅前將其逮捕，由於阿妮還另涉刑事詐欺案件而遭到通緝，因此在抽血複驗後，將由中壢分局警方解送往苗栗地檢署歸案。

▲▼印尼籍女移工疑染愛滋，凌晨桃園平鎮落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲印尼籍女移工疑染愛滋，12日凌晨在桃園平鎮落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

桃園市專勤隊長荊少安表示，阿妮現年38歲，於108年7月來台擔任監護工，同年12月間即自原雇主處所逃逸，隨後前往雲林地區投靠同為印尼籍逃逸移工的男友阿都（化名）。109年6月間，阿妮驚覺自己懷孕，但又擔心逃逸移工身分遭識破，因此藉口辦手機借來同鄉女移工的雙證件前往婦科診所墮胎，但卻因懷孕已6個月、胎兒過大而遭醫師拒絕手術，最後只好悻悻然離開診所。

孰料事後診所進行抽血檢測，結果出爐竟發現阿妮HIV呈現陽性反應、感染愛滋病毒，因此緊急通知雲林縣衛生局，經追查後赫然驚覺阿妮冒用他人身分，為恐感染範圍擴大，因此移民署專勤隊立即著手展開調查。

在確認阿妮身分後，專勤隊抽絲剝繭追蹤其行蹤，終於在12日凌晨2時30分於桃園平鎮一處民宅前將其逮捕。初步了解，阿妮感染愛滋一事經由媒體報導後，已在印尼網路群組中轉傳，阿妮得知後北上前往桃園藏匿，被專勤隊查獲時還在尋找租屋處落腳，並無與他人同居。

荊少安指出，阿妮除了逃逸移工身分外，另還涉刑法詐欺而遭到通緝，目前除通知桃園衛生單位進行抽血複檢外，後續也將移由中壢分局警方解送苗栗地檢署歸案。另針對媒體報導，阿妮坐擁4名台籍男友、甚至發生關係一事，現衛政單位正持續深入調查中。

►快訊／抓到了！染愛滋「清秀懷孕女工」擁4男友趴趴走…今凌晨桃園落網

▲▼印尼籍女移工疑染愛滋，凌晨桃園平鎮落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署說明案情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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