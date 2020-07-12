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快訊／抓到了！染愛滋「清秀懷孕女工」擁4男友趴趴走…今凌晨桃園落網

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▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋,除循線加強追查該名移工去向,主動查察轄區外來人口易聚集場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲感染愛滋的懷孕逃逸女移工今凌晨在桃園遭逮捕。（圖為專勤隊昨追查畫面，非當事女移工／記者蔡佩旻翻攝）

記者莊智勝／桃園報導

一名印尼籍女移工日前冒用另名移工身分前往雲林墮胎，但卻因懷孕已6個月而遭到醫師拒絕手術，不料事後抽血檢測，發現該名女移工感染愛滋病，且追查後還發現其在台灣有4個男友，病毒感染範圍恐進一步擴大，移民署也立即介入展開追查。今（12日）凌晨時分，移民署專勤隊終於在桃園找到人，並立即將其逮捕，預計下午將移送苗栗地檢署。

警方初步調查，該名印尼籍女移工年約20多歲，面容相當姣好，今年6月向另名來台僅2個多月的同鄉女工藉口借得雙證件後，前往雲林一家婦產科欲進行人工流產手術。醫師考量狀況後，發現女工當時已經懷孕6個月，因此不建議進行終止妊娠，女工最後只好悻悻然離去。孰料事後診所幫女工檢查及抽血，赫然發現其感染愛滋，因此立即通報雲林縣衛生局。

局處人員獲悉該名女工HIV檢驗呈陽性後，立即依其所留資料展開追查，但卻查到身分遭冒用的同鄉女工，幾經轉折後才終於確定該名染愛滋女工身分，其不但是逃逸移工，更有4名台灣籍男友，且每周都會到嘉義找男友並發生性行為。

為避免感染範圍進一步擴大，移民署專勤隊循線積極追查女移工動向，終於於12日凌晨在桃園發現其蹤跡，並立即將其逮捕，目前專勤人員正在訊問中，並進行進一步抽血檢測，預計下午將移送往苗栗地檢署。

►染愛滋女移工大追查！擁4名「台灣男友」　懷孕6個月想墮胎遭拒

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