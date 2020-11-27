新竹人假日出遊新據點！YYsports 12/12解悶運動派對一起動起來

▲YYsports竹科概念店將於12/12舉辦「解悶運動派對」（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／新竹報導

來到知名的風城新竹，每到週末假日想出遊的時候就會發現市區車潮爆滿，尤其是巨城、大遠百⋯⋯等，大規模的購物商場總吸引特別多人潮，不只難停車，連吃飯也要排隊半小時以上，近期在新竹市東區有一間新開的一站式購足體驗店YYsports，因為課程多元、空間寬敞、商品種類豐富，成為在地人的新寵兒。即日起~12/12舉辦「解悶運動節」！活動期間推出各項血拚不手軟優惠運動商品、解悶運動訓練營、消費滿額再抽Dyson Supersonic 吹風機 ($14,600)、Garmin Instinct GPS腕錶 ($9,880)...等萬元精美好禮，12/12的解悶運動派對除了邀請名模林又立、林可彤陪你甩汗、釋放壓力外，現場更有許多有趣的市集，不需要報名，現場就能直接免費逛！趕快跟著YYsports一起解悶動起來吧！

▲知名網紅竹科張太太（圖中）與健身網紅Hana漢娜（圖右）在解悶訓練營跟大家分享自己的解悶秘訣。

不管是生活壓力大、老闆脾氣大、男友長不大還是新竹風太大都需要好好解悶一下！YYsports與深受廣大女性喜愛的時尚運動品牌Hyphy一起舉辦「解悶訓練營」，邀請擅長居家健身的網紅「Hana漢娜」和為愛落腳新竹的「竹科張太太」一同參與，漢娜分享自己超喜歡藉由運動解悶，尤其是她最擅長的居家徒手訓練，只需要簡單的器材、堅持做下去，就能健身又健心；竹科張太太身為三個孩子的媽，生活中總有不少崩潰時刻，時間一長更需要解解悶，對她來說，運動不僅可以維持身材還能告別煩悶，一舉多得。解悶訓練營使用的運動器材來自名模林又立、林可彤創立的Hyphy，也將在12/12現場陪大家一起運動解悶！

▲總經理王文欣（圖右）與店長張樹人（圖左）分享，YYsports旨在將運動帶進每一個人的日常生活。

YYsports竹科概念店旨在「打造新竹運動聚落、為城市注入新動能」，總經理王文欣表示，YYsports為一間重視健康、運動生活的概念店，這裡有的不僅是運動商品或課程，而是要把「運動」帶進每一個人的日常生活中，而之所以會選擇竹科為起點，王文欣指出，竹科又稱台灣矽谷，是台灣產值很高、很密集之處，高知識、高所得的族群對自身的健康也更為重視，因此YYsports入主竹科投資不吝嗇，就是希望提供優質的空間與服務，助消費者維持自身健康一臂之力。而12/12解悶運動節透過認證的課程NTC、UA等專業教練帶領，讓運動變得有趣又有效，還能偷學名模的健身妙招，從頭到腳鬆起來。一連串的活動規劃讓新竹人能夠藉由運動抒發生活壓力、將運動融入日常。

▲ 全新型態的運動概念店，將購物、體驗、餐飲一網打盡，打造運動人的共享空間。



▲女性專屬的商品陳列空間，時尚溫暖的調性讓人眼睛為之一亮，閨蜜們一起挑選運動裝備，在彷如電影場景的更衣間一起試穿討論。

派對裝備不足？別擔心！YYsports提供的服務相當多元，12/12解悶運動派對準備了1元搶購商品，精選多項運動品牌商品優惠，讓大家血拚搶購手滑不手軟，還有貼心女性的舒適時尚購物空間，讓妳試穿也解悶。完成派對裝扮後，竹科概念店更打造子彈時間270度環景攝影，按下快門、捕捉自己最迷人的一瞬間，影片立即傳送到手機，馬上上傳社群平台，一起呼朋引伴一起釋Fun你的悶！

YYsports將在12/12舉辦解悶運動派對，邀新竹人一起來解悶！即日起～12/12消費滿額送好禮，每週更推出優惠商品，再抽Dyson吹風機、Garmin智慧錶、裕元花園酒店住宿券等萬元大獎，12/12解悶運動派對當天除了派對邀請Nike和UA Training師資，更有名模林又立、林可彤陪你上課。參加運動派對可以獲得艾瑪絲AROMASE頭皮淨化液、Spark Protein高蛋白巧克力補給、YYsports運動背心和毛巾等解悶禮包。解悶市集體驗超可愛Jodo小鹿碰吉君按摩槍、UNIX韓國美髮神器、RockTape運動肌貼更有Garmin智慧手錶...等近10間特色運動商家免報名直接免費逛、豐富好禮等你拿！12/12解悶運動派對，徹底釋放2020年各種煩悶！快點把身邊的親朋好友揪起來作伙chill！

【YYsports竹科概念店】

門市地址：新竹市東區埔頂二路81號

營業時間： 周一至周日11:00–21:30

連絡電話：03-578-4333

解悶運動節介紹：https://bit.ly/32ArhQH

12/12解悶運動派對馬上報：https://bit.ly/39gjQT1

