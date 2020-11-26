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社會 社會焦點 保障人權

板橋街頭驚見「迷你馬」上路…飼主牽著趴趴走　教練澄清了

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記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區大觀路上，25日下午5時許有民眾發現一名飼主騎著摩托車「溜馬」，仔細一看才發現是隻迷你馬，就乖乖地跟在機車旁，讓不少人圍觀，也有人擔心迷你馬上路會不會容易發生意外；板橋警方查訪循線轄內馬場後，通知王姓教練到案說明，他強調當時是牽著迷你馬到動保處預防接種，日後會以車輛運送，避免造成用路人困擾。

▲▼教練為了打預防針騎車帶著迷你馬「小寶貝」上路。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲教練為了打預防針騎車帶著迷你馬「小寶貝」上路。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，這匹迷你馬名為「小寶貝」，是飼主從紐西蘭購買後由驛站代養，個性溫馴的牠適合與民眾互動，過往也曾在新北耶誕城中亮相過。25日因為王姓教練要帶牠去動保處打預防針，考量路途不遠，教練才會騎著車溜迷你馬上路，沒想到會造成民眾的不便。

依照《道路交通管理處罰條例》第84條規定：疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，有「妨害交通」者，處所有人或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；但警方發現後主動查訪教練，經審視監視影像後，認為教練還未達到妨害交通的標準，因此與給予口頭勸戒改善，以維護交通安全。

▼迷你馬在馬路上行走引起民眾圍觀。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼教練為了打預防針騎車帶著迷你馬「小寶貝」上路。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼教練為了打預防針騎車帶著迷你馬「小寶貝」上路。（圖／記者陳豐德翻攝）

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