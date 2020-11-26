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快訊／「台船氣爆」工人1死1重傷　高雄勞工局回應了

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▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台船氣爆造成1死1重傷。（圖／地方中心翻攝）

記者趙蔡州、許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄台船公司25日發生重大工安意外，2名工人在船艙內進行修補作業時，突然不明原因發生管線氣爆，其中一名洪姓工人遭爆炸波及當場身亡，另一名陳姓工人則有全身60％灼傷。高雄市勞工局26日表示，他們已經勒令現場停工，後續將進一步釐清災難責任、協助辦理受難家屬慰助事宜。

高雄勞工局初步調查，台船公司對於作業場有易燃液體、蒸氣滯留，有爆炸或火災疑慮，卻未立刻使勞工退避至安全場所、停止使用煙火及其他為點火源之虞之機具，造成爆炸災害，將依違反職業安全衛生設施規則第171條、職業安全衛生法第6條第1項之規定，最高裁處30萬元罰鍰。

據悉，台船24日中午才舉辦潛艦國造記者會，不料隔天（25日）就發生氣爆意外，當時洪姓、陳姓工人正在進行電焊管線修補作業，洪男遭爆炸當場噴飛、重摔頭部，送醫後宣告不治；陳男則有全身60％灼傷，目前仍在醫院搶救當中，現場已經被勞工局勒令停工。

台船公司表示，事故與潛艦國造無關，船隻是受陽明海運委託打造，事故發生後雖局部區域停工，但對整體的營運不造成影響。

▼台船氣爆造成1死1重傷。（圖／地方中心翻攝）

▲▼台船驚傳氣爆。（圖／記者許宥孺翻攝）

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