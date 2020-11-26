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神奇！他意外尋回遺失26年皮夾　一打開「鈔票、證件」全完好如初

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尋回遺失26年錢包　男查看驚見「現金、證件」全完好如初

▲一名男大生在海灘撿到男子遺失26年的錢包。（圖／翻攝自NBN Television臉書）

圖文／CTWANT

許多人都有不小心丟失物品的經驗，懊惱的同時也會特別提醒自己下次千萬要小心；澳洲新南威爾斯州一名男子保羅（Paul Davis）多年前在一處海灘遺失了錢包，沒想到26年後竟被一名男大生喬瑟夫（Joseph Bewes）撿到並PO在臉書尋找失主，雙方見面取回錢包時，保羅更驚喜發現，錢包中的現金和證件全都完好如初，2人皆感到不可思議。

根據《9news》報導，保羅說道自己1994年時，在一處沿海小鎮倫諾克斯黑德（Lennox Head）和友人狂歡慶祝新年的到來，當時大家都喝了許多酒，事後當他發現自己的錢包不見時，曾四處尋找卻都一無所獲，無奈之下只得將錢包中的卡片和證件掛失。沒想到，卻在上週發現有人撿到自己26年前丟失的錢包。

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▲保羅（圖左）和喬瑟夫（圖右）約好時間碰面交還錢包。（圖／翻攝自NBN Television臉書）

保羅和撿到錢包的喬瑟夫取得聯絡，兩人相約見面後保羅查看錢包內的物品，發現確實是自己多年前酒醉後所遺失的錢包，雙方頓時感到不可思議。喬瑟夫表示，自己和朋友在倫諾克斯黑德海灘散步時，看到一個被埋在沙子堆中的棕色皮革錢包，外觀雖然有點破舊，但裡面的醫療卡、銀行卡以及一張5美元的鈔票（約台幣142元）等皆保存完好，因此自己便將錢包PO上網，看是否能找到失主，而結果也沒讓自己失望。

而保羅對於多年後還能尋回錢包也感到相當驚喜，身為酒吧老闆的他表示，自己一定會好好保管這個失而復得的錢包，「我想我可能會把它收好，然後將它掛在酒吧或房子裡的某個地方，以防止再次遺失。」

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