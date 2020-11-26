【廣編】全方位智慧居家生態系！遠傳「六大智慧宅解決方案」華麗登場

▲遠傳電信推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案，最低月付299元，就能輕鬆開啟智慧家庭生活的新篇章。



圖、文／遠傳提供

遠傳電信今（26）日宣布，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案。遠傳以深耕多年的AIoT技術打造全方位智慧居家生態系，實現「輕鬆連結智慧生活」。最低月付299元，就能輕鬆開啟智慧家庭生活的新篇章。

資策會產業情報研究所（MIC）「智慧音箱消費者調查」指出，21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

體貼遠傳用戶，「遠傳智慧音箱」提供專屬便利服務，用戶可聲控查詢遠傳電信帳單、上網使用量及繳費紀錄。用戶可加購「數位萬事通」24小時專家諮詢服務，解決上網設定及各項產品互聯問題。

「遠傳智慧音箱」簡約素雅暖木色外觀，柔順圓角設計，優雅融合居家環境，搭載高效率全音域單體＋被動輻射式喇叭，可釋放360度環場音效，是體驗智慧家庭的入門首選產品。

「遠傳高速飆網智慧宅」方案12月15日正式上市，12月14日（含）前預購，月付299元，就能0元帶走「遠傳智慧音箱」，再送智慧插座2個或智慧延長線1條（市價皆為999元）。2021年2月28日前申辦並加購「數位萬事通」服務，簽約24個月，可享數位萬事通首月月租免費；2021年5月31日前申辦，可享YouTube Premium免費體驗2個月。