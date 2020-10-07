爬山有保障！雪管處增設68處可通訊牌示　籲山友謹記確保通訊品質　

▲工作人員於聖稜線2.5K里程樁上，設置手機可通訊處牌面。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為配合山林開放政策並提升登山服務及救難效率，雪霸國家公園管理處與遠傳電信合作，將園區主要登山步道進行手機訊號測試並設置可通訊牌示，讓前來雪霸園區的山友能有更便利及安全登山體驗環境。

雪管處表示，2019年和遠傳電信合作，針對園區8大登山步道及周邊遊憩區森林步道進行手機訊號測試，包含觀霧遊憩區的林間步道、熱門登山路線之武陵四秀或荒野型路線之大小劍線均有測試，並同時將可通訊牌示設置於里程牌上或明顯之處共計68面，相關資料也將同步公告於雪霸國家公園相關網頁上，供民眾下載參考使用。

▲手機可通訊處標示於登山步道指示牌面上，可供山友作為對外通訊之參考。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雪管處強調，隨著通訊設備科技的進步，目前民眾聯絡方式多以智慧型手機為主，目前從事登山活動的民眾也幾乎都以手機進行對外聯絡；但因偏遠山區訊號有限，如於偏遠山區從事登山活動，更應事前謹記手機可通訊處，發生意外時方能有效對外求援，減少憾事發生，也能讓山下的救難團隊可以更有效率地協助山難事件。

雪管處也呼籲，雪霸園區山高水深，且園區主要登山步道之稜線為放射狀，當山友越過稜線或位處山谷之處時，手機訊號容易受到地形阻隔的影響而斷訊，甚至天氣惡劣轉變時也會影響訊號品質，且目前尚無單一通訊器材可以滿足雪霸園區所有的通訊覆蓋度。所以如果有計畫長程縱走或較長天數之登山溯溪行程者，應該要同時攜帶其他可通訊設備，並更應該事前規劃好登山計畫準備，當中也應該包含通訊計畫或撤退應變計畫等，讓每次的登山活動都能順利完成平安回家。

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