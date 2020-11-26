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再為台南在地食材養生料理推廣代言　黃偉哲：台南農產環保健康

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▲台南市長黃偉哲，呼籲民眾食用台南在地的時令蔬果烹調而成的料理，既確保健康、美味與安全，還能減少碳足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，呼籲民眾食用台南在地的時令蔬果烹調而成的料理，既確保健康、美味與安全，還能減少碳足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

吃在地、食當季！台南市政府攜手台南應用科技大學，大力行銷台南在地優質農產，市長黃偉哲26日再為台南在地食材養生料理推廣成果發表會代言，除贊許產官學用心合作的成果，亦呼籲民眾食用台南在地的時令蔬果烹調而成的料理，既確保健康、美味與安全，還能減少碳足跡。

▲台南市長黃偉哲，呼籲民眾食用台南在地的時令蔬果烹調而成的料理，既確保健康、美味與安全，還能減少碳足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市長黃偉哲表示，疫情帶來的衝擊，讓不同的產業營收既有正向增加，也有負面減少的影響，值此時刻，停下腳步來思考如何讓攸關日常的飲食，在享受美味的同時，既能善加使用符合時令的蔬果，也能確保健康與安全無虞。

黃偉哲說，他很高興在透過市府與台南應用科大的合作下，讓一道道利用台南當季食材調製而成的養生美味料理呈現眼前，完全實現吃在地、食當季的環保作法，有效減少碳足跡與照顧在地農民，不僅讓在地的食材的價值加0，增加一個位數，也讓產值以更多元豐富的方式展現，歡迎民眾一起響應。

▲台南市長黃偉哲，呼籲民眾食用台南在地的時令蔬果烹調而成的料理，既確保健康、美味與安全，還能減少碳足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局說，市府積極辦理行銷活動與輔導農產的產製儲銷，用以提升農民收益及保障國人飲食衛生安全，鑑於國人日益重視養生，此次透過產官學界共同合作，依據節氣挑選在地當季食材，製作中西式料理、飲調、甜點等超過50道創意養生料理，集結成「養生好食在台南手冊」，並將料理過程拍成影片，提供民眾參考（youtube搜尋：台南在地食材養生料理推廣計畫）。部分養生料理已經與農會等相關單位及廠商洽談進行商品化，用來多元行銷台南農業，並塑造台南府城食安、養生的飲食文化。

民眾如果對「養生好食在台南手冊」的料理有興趣，想要自備食材烹調，可以到麻豆區農會超市或永康區農會「永鮮農甜」採購，台南市新農人栽培的農產品必須通過有機認證、台南尚青或產銷履歷等認證才可以上架，買得安心、吃得健康。


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