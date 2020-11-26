謝龍介解密「高嘉瑜遭追殺」：蘇貞昌背後目標是賴清德！



▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委高嘉瑜與市議員王世堅近日疑遭同黨人士追殺，國民黨台南市議員謝龍介分析，這兩個人因為屢屢針對行政院長蘇貞昌所以遭到網軍鬥爭，綠營現在派系內鬥火熱，蘇貞昌正在力鬥副總統賴清德，是藉他們兩人殺雞儆猴。

謝龍介26日參加廣播節目《千秋萬事》，他爆料，蘇貞昌最近的目標就是高嘉瑜和王世堅，因為高嘉瑜在立法院質詢萊豬，得罪蘇貞昌遭追殺，近期一直反蘇揆的王世堅也遭到鬥爭。

謝龍介爆料，蘇貞昌掌控網軍，他在2018年九合一大選被韓國瑜端走15縣市，開始見識到網軍的重要性，因而在2019年賴清德宣布參加黨內總統初選時，拿賴清德試刀，所以賴清德當時才喊話稱：「不要用國家機器攻擊我。」

謝龍介指出，本來蔡英文和蘇貞昌遭阿扁爆料兩人不對盤，但就因蘇貞昌用網路力量搞掉賴清德，立了大功。直到2020年，這群網軍又把韓國瑜鬥垮鬥臭。不料，蔡英文竟然找賴清德來當副手，要讓大家的起跑點都在同一條線，不然自己才剛上任就會變成跛腳總統。

謝龍介說，大家沒料到蘇貞昌現在變得如此強勢，如果不把蘇揆搞下來，蔡英文很有可能第二任任期不到一年就跛腳，所以行家在看「蘇貞昌命不久遠」。而現在蘇貞昌面臨民進黨內各派系的攻擊，所以才會針對高嘉瑜和王世堅來個殺雞儆猴，背後目標就是賴清德。

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