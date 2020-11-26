游淑慧再爆「常被高嘉瑜針對」　她跟「馬先生」扮黑白臉施壓

▲游淑慧、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爆料，民進黨立委高嘉瑜在擔任議員期間，隨市府團隊出訪義大利大買名牌包，跟她自稱不買名牌包的論述完全相反，結果被高嘉瑜反酸「當時都在照顧郝龍斌」。對此，游淑惠26日出面受訪回應，公務員隨行出訪照顧大家都是應該的，反倒是高的男友「馬先生」現在也在做生意了，怎會讓女友吃過期食物有點不應該。

游淑慧表示，自己當時只是一個小小公務員，出訪還要幫她協調找人陪她逛街，但她不記得沒關係，我們是市府官員，照理說我們應該只要照顧郝市長，但還是分很多人力照顧高議員，我們沒有邀功，這些也都是應該的，但現在講成這樣覺得有點傷心。

針對買名牌包掃貨，高嘉瑜表示只有買一個，游淑惠回應，她說一個就一個吧，我只是想說有個壯丁可以幫忙拿，公務員出訪照顧議員需求是我們的工作，否則挨罵事小，回來被盯上就解釋不完，那趟行程大家都很盡心盡力服務高嘉瑜，希望她不要忘記。

游淑慧也指控，高嘉瑜過去就對她很不滿，經常針對她，當年還因為交大施壓案跑來告狀，質問為何要調查她，而且還跟男友「馬先生」檯面下扮黑白臉雙管齊下，這才是很多人質疑的地方。

游淑慧話鋒一轉也反酸高嘉瑜，馬先生現在已經在做生意了，怎麼讓她繼續吃過期食品，身為男友不太應該。

游淑慧批評，高嘉瑜一直在乾坤大挪移，說媒體針對她，但媒體明明很愛她，從頭到尾自己說買不起房子，結果有房子，說不買名牌包，但也拍到整身名牌，這些事都是她自導自演的，是不是演太大？這是一件沒營養的事，她在熱搜排行第一名已經一個禮拜了，不知道夠了沒？