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台灣柑橘年損1.4億！全因「這蟲」卯起來躲在枝幹內啃食

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▲▼台東區農業改良場防治斑星天牛。（圖／台東區農業改良場提供）

▲遭斑星天牛為害瀕死之茂谷柑植株。（圖／台東區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

柑橘產季來臨，許多人可能不知道的是，台灣柑桔園有著普遍的害蟲「斑星天牛」。台東區農業改良場今（26日）表示，全國每年受危害至少百分之一以上，以1公頃400株柑橘看，至少有4株被侵害，估計一年至少損失高達1.4億。為改善此情況，歷經5年研發出「高壓空氣灌注法」，減輕果農損失。

台東場指出，斑星天牛是台灣果樹及森林的重要害蟲之一，為害植物種類甚廣，除柑橘類、番石榴、荔枝、楊桃、印度棗、蓮霧、龍眼、無花果、木瓜等果樹，木麻黃等林木也會受害。斑星天牛成蟲啃食果樹、林木的嫩枝皮層及樹葉，為害程度較小，真正嚴重的是成蟲產卵於樹幹或枝幹後，孵化為幼蟲，「棲息在枝幹內長期啃食內部」，對樹體造成危害。

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▲▼台東區農業改良場防治斑星天牛。（圖／台東區農業改良場提供）

▲▼斑星天牛幼蟲（下）啃食枝幹內部。

▲▼台東區農業改良場防治斑星天牛。（圖／台東區農業改良場提供）

台東場表示，斑星天牛幼蟲期可長達10個月以上，為害初期不易察覺且防治難度高，嚴重時常導致植株全株枯死，造成農林業慘重損失。以台灣柑橘產業為例，根據108年農業統計資料，全台柑橘類種植面積25,610公頃，產值達143億，每年斑星天牛為害所造成的損失，達億元以上；若再加上其他果樹及林木損失，以及防治成本等，總體損失更龐大。

為解決此事，台東場研發的斑星天牛「高壓空氣灌注防治法」，即針對危害最嚴重的幼蟲對症下藥，以物理方式除滅樹幹內幼蟲，操作方式主要是利用小型空氣壓縮機配以噴氣槍，將高壓空氣灌注入斑星天牛幼蟲啃食孔道中，利用壓力將蟲體推出枝幹或直接將蟲體擠壓打死。

▲▼台東區農業改良場防治斑星天牛。（圖／台東區農業改良場提供）

▲▼以噴氣槍將高壓空氣灌注入幼蟲啃食孔道中，將幼蟲以氣動壓力打出或打死。

▲▼台東區農業改良場防治斑星天牛。（圖／台東區農業改良場提供）

為讓防治效果更完整，台東場提到，以高壓空氣灌注完蟲洞之後，再利用苦楝油、窄域油及石灰硫磺等有機防治資材，配裝氣動噴漆槍，將資材以高壓噴霧形式注入蟲孔道內，確保枝幹內幼蟲被除滅。該技術雖然主要以防治幼蟲為主，但高壓空氣灌注入蟲孔道後，各齡期的幼蟲、蛹及尚未羽化完全的成蟲也可一併被除滅。

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