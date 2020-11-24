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甜美女外送員「私密辣照曝光」！客人狂問：要不要進來一起吃飯

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擔任外送員的堀因為外型亮眼，受邀拍攝寫真雜誌。（翻攝自IG＠mizuki_027）

圖文／鏡週刊

今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人職涯發展受到波及，就有一名活躍於「Pococha」影音直播平台的櫻花妹堀（堀みづき）因疫情關係工作量銳減，只好兼職當外送員貼補家用，因外型太過亮麗而被日媒報導，現在的她還拍攝了個人寫真集。

今年27歲的堀（堀みづき）原本是「Pococha」影音直播平台的影音主，但因為疫情關係工作量驟減，她的母親在山形老家開設餐廳，堀決定藉此機會兼差當起Uber Eats美食外送員。她受訪時表示：「因為疫情衝擊．店裡生意困難，所以我認為加入外送對餐廳會有些幫助。」

正妹外送員美到客人受不了！　狂問：要不要進來一起吃

堀平時外送的範圍包括東京都港區、澀谷區、目黑區。她透露通常雖然騎著腳踏車外送美食，仍堅持配合Ubag（Uber的送貨袋）做時尚且賞心悅目的穿搭，讓不少點餐民眾驚艷不已，甚至還有顧客看到她時直接問她：「要不要進來和我一起吃飯？」

堀笑說雖然常被搭訕，但聽到顧客說「謝謝」時，會讓她更有動力繼續工作。而堀也因為亮眼的外型，受邀拍攝寫真雜誌，性感身材一覽無遺．人氣持續攀升。目前堀已累積不少死忠粉絲，IG有5.5萬粉絲追蹤。

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