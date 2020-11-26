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被追問「陰性證明限制自由」　陳時中否認動怒：要做到完美很困難

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▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中昨日在指揮中心記者會後，被連續追問「持陰性證明才能返台」罕見動怒，今（26）日在立院堵訪被問及此事時，他第一時間回應「沒有」，隨後補充政府會盡量把各種細節都能做到好，「但要做到完美很困難」，各種意見都會盡量酌參。

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秋冬專案12月1日上路後，旅外國人也需持陰性證明才能回台，引發媒體與立委質疑違反人權，「為何要拒絕自己的國人？」中央流行疫情指揮中心25日公佈3項例外，若為奔喪等緊急協處、來自無法自費篩檢國家與部會專案經指揮中心同意者，就算無法持登機前3日核酸檢驗報告，也不予裁罰。

不過，昨日記者會後，有媒體詢問「但是沒有一個國家會拒絕自己的國人回來？」陳時中直回「我們有說可以回來啊！」但台灣已經有隔離檢疫措施，「限制要陰性證明不就是限制回國自由？」他則表示，「取不到的，有其他配套方式。」面對媒體持續追問「很多有錢人可以包專機，這種規定還是跟經濟能力有差別？」陳時中也面露不悅直嗆「我沒辦法跟你談這個。」隨即快步離開。

陳時中上午出席立法院「審查中華民國110年度中央政府總預算關於衛生福利部主管預算」並備詢，會前接受堵訪時，另被問及健保、萊豬查廠與健保費率調整問題，他均採短答回應，表示疫苗採購要超前部署，健保費率也沒有訂定5.17%上限。至於萊劑美豬是否會先查廠再進口？則是看院會怎麼宣佈。

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