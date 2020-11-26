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鑽石戒指狂降2萬、微波爐兩千有找！好市多「黑五第4天」優惠清單

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▲▼好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多「黑色購物節」第4天登場！（圖／記者蕭筠攝）

記者黃凱翊／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（26）日來到第4天！其中精品類推出1.22克拉鑽石戒指現省2萬超划算，家電類更是推出微電腦觸控式微波爐，買起來兩千有找，另外還祭出65吋電視、行車記錄器、義式膠囊咖啡機等，民眾要把握機會搶便宜。

▲▼好市多黑色購物節第4天。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼好市多黑五第4日優惠商品曝光。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼好市多黑色購物節第4天。（圖／記者簡仲豪攝）

好市多「黑色購物節」自23日起跑，一連7天祭出百項商品超殺優惠，第4日精選優惠商品也於昨（26）日晚間搶先曝光，其中精品包括1.22克拉鑽戒；家電則有TCL的65吋智能顯示器、MIO測速高動態行車紀錄器、DOLCE GUSTO 義式膠囊咖啡機、惠而浦微電腦觸控式微波爐、太興電工五開四插延長線；家居與民生用品方面，有CALVIN KLEIN男純棉平口褲、32 DEGREES男防風羽絨外套、CALIPHIL 長纖萊賽爾冬被等。

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，義式膠囊咖啡機由於實用度高加上有感折扣，有許多民眾搶著搬上購物車，是本日銷售最好的特惠商品；精品類推出1.22克拉鑽石戒指，特價9折現省2萬，現場也有民眾試戴。

▲▼好市多黑色購物節第五天，鑽石戒指降2萬。（圖／翻攝自今購百科）

▲1.22克拉圓形鑽石戒指降2萬，民眾很有感。（圖／翻攝自今購百科）

▲▼好市多黑色購物節第4天。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼義式膠囊咖啡機下殺7折，現場許多民眾搶搬。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼好市多黑色購物節第4天。（圖／記者簡仲豪攝）

好市多此波黑色購物節延續去年共7天，最高可激省28萬，將於每日下午5時在APP搶先公布隔日優惠，但實際價格和更多項目仍要至賣場才能揭曉。而黑色購物節期間，各門市營業時間也提早至上午9點開始營業，27至29日則提早至8點開門。

▲▼好市多黑色購物節第4天。（圖／記者簡仲豪攝）

▲今日主打的長纖冬被和微電腦觸控式微波爐通通兩千有找。（圖／記者簡仲豪攝）

2020好市多黑色購物節特惠商品清單

家電用品類

TCL 65" 4K SMART MONTTOR65" 4K QLED量子智能連網顯示器 65C715 原價28,999元   特價22,999元(79折)

MIO MIVUE 805 DASH CAMERA 測速高動態行車記錄器内建 BLUETOOTH BT 4.2 原價3,599元 特價2,899元(8折)

WHIRLPOOL MICROWAVE 惠而浦微電腦觸控式微波爐 #WMWE200S/20公升 原價2,499元 特價1,749元(69折)

DOLCE GUSTO ECLIPSE COMBO 雀巢義式膠囊咖啡機 含128顆咖啡膠囊 原價3,399元 特價2,399元(7折)

精品類

1.22克拉圓形鑽石戒指 18K白K金 VS2R 原價207,899元 特價187,899元(9折)

生活用品類

32 DEGREE MEN'S DOWN JACKET 男防風羽絨外套 亞洲尺寸S-XL 原價1,449元 特價1,199元(82折)

CALVIN KLEIN MEN'S BOXER 男純棉平口褲3入 美國尺寸S-XL 原價775元 特價625元(8折)

CALIPHIL LYOCELL COMFCK.'KE 長纖萊賽爾冬被 180 X 210CM /3KG 原價2,599元 特價1,999元(76折)

太星電工MAXSTAR 五開四插延長線兩入 1.5米+2.7米各一入 原價579元 特價429元(74折)

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