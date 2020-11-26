行車紀錄器、羽絨外套都下殺！好市多「黑五第4天」優惠一次看

▲好市多「黑色購物節」第4天登場！（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾、黃凱翊／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（26）日來到第4天！家電下殺將祭出65吋電視、微波爐、義式膠囊咖啡機、行車紀錄器等；家居與民生用品方面，繼液體衛生棉讓女性族群瘋搶後，今日則有CK男性平口褲、防風羽絨外套、冬被等，民眾可把握機會搶便宜！而精品部分，繼日前的金條、鑽石項鍊及耳環後，第4天則推出1.22克拉鑽石戒指。

▲好市多黑五第4日優惠商品曝光。（圖／翻攝自好市多APP）

好市多「黑色購物節」自23日起跑，一連7天祭出百項商品超殺優惠，第4日精選優惠商品也於昨（26）日晚間搶先曝光，其中精品包括1.22克拉鑽戒；家電則有TCL的65吋智能顯示器、MIO測速高動態行車紀錄器、DOLCE GUSTO 義式膠囊咖啡機、惠而浦微電腦觸控式微波爐、太興電工五開四插延長線；家居與民生用品方面，有CALVIN KLEIN男純棉平口褲、32 DEGREES男防風羽絨外套、CALIPHIL 長纖萊賽爾冬被等。

▲好市多黑五第4日優惠商品曝光。（圖／翻攝自好市多APP）

好市多此波黑色購物節延續去年共7天，最高可激省28萬，將於每日下午5時在APP搶先公布隔日優惠，但實際價格和更多項目仍要至賣場才能揭曉。而黑色購物節期間，各門市營業時間也提早至上午9點開始營業，27至29日則提早至8點開門。

2020好市多黑色購物節特惠商品清單

家電用品類

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