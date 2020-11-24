跳舞群組狂播毒！香港4名「超級富豪太太」中招　上流圈怕爆

▲香港第四波疫情蔓延至上流社會中。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港爆發第四波新冠肺炎疫情，23日單日確診達73例，跳舞群組累計132人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，當中牽連到城中超級富豪太太們，據了解，至少4人中招，事件震驚上流社會人心惶惶。

▲香港新冠肺炎再起。（圖／路透社）

「跳舞群組」為近期疫情最大的傳播鏈，香港衞生防護中心更新確診者住宅名單，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、東半山怡園、北角寶馬山花園等；麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲確診，其現居的九龍塘獨立屋也上榜。

據《東網》報導，75歲女富商、建生國際集團主席吳汪靜宜於上周確診新冠肺炎，疑為群組首宗確診個案。她疑在灣仔參與跳舞活動時「中招」，目前接受隔離治療，期間上流名媛之間打牌聚餐互相傳染，形成「闊太群組」。

《香港01》則指出，遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平也被確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

香港中心傳染病處主任張竹君表示，23日半天已有逾70例初步確診。特首林鄭月娥今（24）日預計在行政會議審議防疫措施安排，3名政府專家顧問近日已公開要求當局出重擊，大幅收緊防疫措施。

另外，曾到訪涉事的14間舞廳或舞蹈中心的相關人士，需按強制檢疫令，必須最遲於今日前接受檢測；食物及衞生局則再擴大舞廳強制檢疫令安排，再有7個場所上榜。