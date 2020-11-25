反送中被捕未成年示威者　林鄭月娥首提赦免條件

▲香港反送中。（圖／記者黃彥傑攝）



文／中央社記者張謙香港25日電

香港行政長官林鄭月娥今天發表年度施政報告，當中首次提出有條件赦免在「反送中」運動中被捕的18歲以下未成年人。

林鄭月娥上午在立法會發表2020年施政報告，當中提及，過去一年，香港經歷社會動盪，出現暴力及有人鼓吹「違法達義」，社會秩序和法治遭到嚴重破壞，市民人身和財產安全也受到威脅。

她說，要扭轉這個局面，政府須嚴正執法，只要有證據顯示任何人犯法，不論該人的身分或背景，都要面對法律制裁，而警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。

她說，在「修例風波」中，有2300人被起訴，大部分案件的司法程序正在進行。

林鄭月娥說：「對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士需承認他（她）犯錯的行為。」

「反送中」去年中爆發後，泛民主派的民間人權陣線與示威者提出「五大訴求、缺一不可」口號，內容是要求當局完全撤回逃犯條例修訂草案、撤回對示威活動的暴動定性、釋放被捕者及撤回控罪、成立獨立調查委員會追究警隊涉嫌濫用武力的問題、林鄭月娥下台。

其後，要求林鄭月娥下台的訴求改為實現「雙普選」。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）