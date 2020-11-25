　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中被捕未成年示威者　林鄭月娥首提赦免條件

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港反送中示威活動有超過2000人被起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

文／中央社記者張謙香港25日電

香港行政長官林鄭月娥今天發表年度施政報告，當中首次提出有條件赦免在「反送中」運動中被捕的18歲以下未成年人。

林鄭月娥上午在立法會發表2020年施政報告，當中提及，過去一年，香港經歷社會動盪，出現暴力及有人鼓吹「違法達義」，社會秩序和法治遭到嚴重破壞，市民人身和財產安全也受到威脅。

她說，要扭轉這個局面，政府須嚴正執法，只要有證據顯示任何人犯法，不論該人的身分或背景，都要面對法律制裁，而警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。

她說，在「修例風波」中，有2300人被起訴，大部分案件的司法程序正在進行。

林鄭月娥說：「對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士需承認他（她）犯錯的行為。」

「反送中」去年中爆發後，泛民主派的民間人權陣線與示威者提出「五大訴求、缺一不可」口號，內容是要求當局完全撤回逃犯條例修訂草案、撤回對示威活動的暴動定性、釋放被捕者及撤回控罪、成立獨立調查委員會追究警隊涉嫌濫用武力的問題、林鄭月娥下台。

其後，要求林鄭月娥下台的訴求改為實現「雙普選」。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

 
ET快訊
女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬
快訊／全家發票特別獎得主出爐！在「這縣市」快看是不是你
梅根自曝「流產」失去第2個孩子！猛烈抽痛跌坐在地
快訊／小七買麵包飲料中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
國3嚴重車禍！剛跟拖板車擦撞他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

印度再禁43款中國APP！　陸外交部：嚴重關切

施正屏涉「間諜罪」遭判4年　陸委會：對岸迄今未通報

網傳台灣失聯F-16戰機投誠大陸　國台辦回應

嫦娥五號發射後　中國將籌建「國際月球科研站」

孕婦住院安胎「被誤餵墮胎藥」！護理師道歉：人太多...全家氣炸

單親媽遭惡鄰揍爛頭部！　血肉模糊「扔下懸崖」...兒回家見血路

半夜發現陌生男站房內！　她全身「只包浴巾」放聲大叫嚇醒閨密

台灣若要加入RECP　國台辦設下前提

一個人結婚！新郎缺席婚禮「新娘落寞站台上」...結局反轉：全場哭紅眼

反送中被捕未成年示威者　林鄭月娥首提赦免條件

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

印度再禁43款中國APP！　陸外交部：嚴重關切

施正屏涉「間諜罪」遭判4年　陸委會：對岸迄今未通報

網傳台灣失聯F-16戰機投誠大陸　國台辦回應

嫦娥五號發射後　中國將籌建「國際月球科研站」

孕婦住院安胎「被誤餵墮胎藥」！護理師道歉：人太多...全家氣炸

單親媽遭惡鄰揍爛頭部！　血肉模糊「扔下懸崖」...兒回家見血路

半夜發現陌生男站房內！　她全身「只包浴巾」放聲大叫嚇醒閨密

台灣若要加入RECP　國台辦設下前提

一個人結婚！新郎缺席婚禮「新娘落寞站台上」...結局反轉：全場哭紅眼

反送中被捕未成年示威者　林鄭月娥首提赦免條件

雙頭蛇！吳怡玎父親驚爆拿子女當人頭　涉藉權證炒康和300→500

月薪沒6萬就不嫁！他崩潰兼職也才55K　「女友條件」曝光網看傻

英國印度「憂國家安全」禁華為+支付寶　北京怒批：損害中企權益

高麗菜超種連兩旬「紫爆」　農糧署再發9千封簡訊籲農民嘜擱種

UBA／健行止敗收隊史百勝　谷毛唯嘉21分9籃板個人秀

米克斯「袋鼠跳」躍柵欄　回頭「再秀一次」向麻吉炫耀

明年開放萊豬　政院：先查廠才進口、逐批檢驗

放火去除蟻窩！螞蟻大軍竄逃到她腿上　27歲女90%燒燙傷慘死

協助病患強制就醫...里港警突心肌梗塞！主動脈剝離今手術

八仙塵爆釀15死471傷！法院再判4傷患獲賠…金額破4917萬

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

一餐吃8200喊貴　店家反擊打臉…網酸：沒錢別裝闊

一個人結婚！新郎缺席婚禮...結局「全場哭紅眼」

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

賓士男撞外送員　嗆「你命值多少？」

兒太帥！醜爸疑「非親生」醫曝真相傻眼

環時嗆：痛揍台軍　美國能怎樣？

甜美死刑犯色誘奪42條人命！　警察卻認為她不該死

前台師大教授施正屏涉「間諜罪」　遭陸判處4年徒刑

超噁畫面曝光！五星飯店員工「浴巾擦馬桶」

孕婦住院安胎被誤餵墮胎藥！護理師道歉：人太多

巴西驚現不明飛行物！　天文學家：與中國有關

2車碰撞！賓士男囂張嗆1句被揍

台F-16戰機投誠大陸？國台辦回應

更多熱門

相關新聞

IQ135卻都考2、3分　小三女吐真心話！媽：我陪妳追夢

IQ135卻都考2、3分　小三女吐真心話！媽：我陪妳追夢

香港一名媽媽發文說，女兒雖是IQ高達135的資優生，但每次考試都只考2分、3分，她本來已絕望放棄，但聽到女兒說的一席話，讓她感動支持女兒追求夢想，「不再追成績了，再多（困難）我陪妳。」女兒聽了則開心大叫，「我想當舞蹈家！」

川普卸任官司纏身　難逃罰款坐牢

川普卸任官司纏身　難逃罰款坐牢

香港日增80例確診　跳舞群組佔54例

香港日增80例確診　跳舞群組佔54例

回應《香港問題半年報告》　趙立堅：英國沒資格當判官

回應《香港問題半年報告》　趙立堅：英國沒資格當判官

3天184確診！「港版方艙醫院」再度啟用

3天184確診！「港版方艙醫院」再度啟用

關鍵字：

香港特首林鄭月娥特赦反送中反修例國安法

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面