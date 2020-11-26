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軍隊最大規模感染！南韓疫情「崩潰」日增583例…創3月後最高紀錄

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▲▼南韓疫情全面失控，首爾鬧區街頭冷清，多數店家關門、待租。（圖／路透社）

▲南韓疫情全面失控，首爾鬧區街頭冷清，多數店家關門、待租。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）病毒在各地急遽擴散，儘管當局調升首都圈防疫層級，卻無法挽回早已失控的疫情，在全國性第3波大流行下，單日新增病例短短一天內一口氣直逼600人大關，創下3月初大邱新天地教會疫情爆發後，9個月以來的最高紀錄！

首都圈疫情告急，不光是首爾在短短一天內暴增208例，使疫情更加難以管控、預測，昨（25）日京畿道漣川郡陸軍部隊68名士兵確診，為軍隊集體染疫最大規模，而同時病毒在全國各地的校園、補習班、公寓大樓、教會、療養院、三溫暖、酒店、監獄全方位擴散，讓專家直呼疫調根本無法趕上病毒擴散的速度，應研擬更嚴格的防疫對策。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓防疫當局26日上午9時30分共通報583起新增病例，其中境內感染高達553例、30例為境外移入，目前南韓共累計32318例確診、515例死亡。

▲▼南韓京畿道漣川郡陸軍部隊出現最大規模群聚感染。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲京畿道漣川郡陸軍部隊出現最大規模群聚感染。（示意圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增402例（首爾佔208例、京畿道佔177例、仁川佔17例），佔總體新增確診比率達72.7%；慶尚南道新增45例；釜山新增19例；忠清南道、全羅北道各新增16例；光州新增14例；全羅南道新增9例；江原道與忠清北道各新增8例；蔚山新增6例；世宗新增4例；慶尚北道與濟州島各新增2例；大邱與大田各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市東大門區某高中與麻浦區的弘大新教會（홍대새교회）之間的群聚感染累計114例，其中教會感染者佔103人；首爾市瑞草區三溫暖累計71例、另間三溫暖累計39例；首爾市江西區某醫院累計39例；仁川市延壽區酒店累計36例；京畿道龍仁市親子咖啡廳累計80例；光州市某監獄累計16例；蔚山、釜山長鼓講習聚會累計47例。

另外，京畿道漣川郡陸軍5師團新兵教育隊新增68例；首爾市江西區有氧舞蹈學院新增52例。

▲▼南韓疫情瀕臨崩潰邊緣，然而高三大學入學考試距今僅剩7天。（圖／達志影像）

▲南韓疫情瀕臨崩潰邊緣，然而高三大學入學考試距今僅剩7天。（圖／達志影像）

南韓國防部指出，某名新兵在10日入營篩檢時報告呈現陰性，然而之後卻開始出現新冠肺炎疑似症狀，再次接受篩檢後結果呈陽性，於是軍方針對同時間入營的230名新兵進行篩檢，共累計68例，包含大部分新兵與數名指導教官。

根據韓媒《中央日報》，南韓國防部26日宣布，從今日起至12月7日禁止營內士兵外出、27日起禁止休假，同時防疫層級提升至第2.5階段。

首爾市府防疫管制官朴有美（박유미，音譯）於26日上午召開記者會表示，隨著新冠病毒急遽擴散，已面臨無法隨時掌握疫情演變的情況，醫療與防疫需求已逼近無法承擔的水準，因此將與專家研擬更嚴格的防疫制度，以求嚴堵防疫死角。

而中央事故收拾本部戰略企劃班長孫映萊（손영래）則在26日上午例行記者會上分析，雖新增確診暴增到直逼600人大關，但若討論將首都圈防疫層級調升至第2.5階段，在評估其防疫效益之前，恐怕仍嫌太早。

►南韓疫情超失控！單日「新增382例」擴及教會與軍隊...病房恐不足

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