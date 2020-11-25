要命疏失！外推陽台熱水器沒強排...父開冷氣關窗10歲女兒洗澡亡

▲桃園市林姓男子去年8月間返家後開啟冷氣，小孩先後去浴室洗澡開啟熱水器，因通風不良造成年僅10歲女兒一氧化碳中毒身亡。（資料照／記者黃可昀拍攝）

記者沈繼昌／桃園報導

從事水電工程業的林姓男子，委請不詳人士在住家外推陽台裝設戶外型熱水器，去年8月晚間返家後，林男開啟冷氣並關閉陽台門窗，一對兒女先後前往浴室洗熱水澡，因熱水器處於運轉狀態又通風不良，一氧化碳廢氣導致10歲女兒昏迷送醫不治；林男涉過失致死罪嫌遭法辦；桃檢審酌，林男犯後自白坦承犯行並深感悔悟，因無前科且死者為其女兒，檢方認為屬無心之過，依過失致死罪嫌予緩起訴1年，另須參加2場法治教育課程。

檢警調查，林姓男子本身從事水電工程，應知悉熱水器分戶外與室內，外推陽台如有設窗，宜視同屋內、裝設強制排氣管線，以利廢氣排放，但涉疏忽未注意，找人裝設戶外型熱水器，去年8月14日晚間7時許，林男等人返家後開啟冷氣並關閉陽台窗戶，隨後一對兒女先後前往浴室洗熱水澡，熱水器處於運轉狀態並排放廢氣，流竄室內，導致10歲女兒昏迷，送醫不治。

事發後，桃園市龍潭警分局鑑識人員到場勘驗，並採集現場氣體送往國軍桃園總醫院分析，桃檢率法醫相驗死者後確認為一氧化碳中毒，林男被依過失致死罪嫌送辦。

桃檢審酌，林男犯後自白坦承犯行並深感悔悟，犯後態度良好且無刑案前科，死者為林男女兒，「因疏失痛失至親」，實屬無心之過，林男本身亦因此受有傷害且持續治療，且事發後已將熱水器汰除更換，檢方偵結依過失致死罪嫌予緩起訴1年。

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