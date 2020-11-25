正義官員曝內幕！立委收賄辦「假公聽會真施壓」...硬著頭皮去

▲擔任經濟部商業司科長蕭旭東 ，於去年公聽會出席，他認為這是場假公聽會真立委施壓。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北院審理立委涉收賄案，今（25日）上午提訊在押的國民黨立委陳超明及辦公室主任梁文一，並傳喚李恆隆及郭克銘到案。2012年起「專責太流案」的商業司科長蕭旭東，因被經濟部派去出席立委與東吳大學合辦的「鑑定公聽會」，25日蕭也以證人身分首次出庭，他表示，這場公聽會根本是太流案包裝，實質是透過立委想施壓。

陳超明辯護律師要求檢方提供2018年9月到2020年3月原始對話資料，檢方有備而來當場提供完整「雙向通聯記錄」。陳超明則在一旁點頭，之前訊問時陳已經承認，於去年12月18日召開公聽會前，因與時任經濟部長沈榮津熟識於是致電給沈但對方未接；才轉向和經濟部總務司司長魏士綱聯繫，後來魏回電給他稱經濟部傾向不派員前往出席公聽會。

法官傳喚擔任經濟部商業司第1科科長蕭旭東，一度遭李恆隆辯護律師強烈反對，他表示是從立委陳超明辦公室主任梁文一準備程序筆錄中，才看到檢察官要聲請傳喚的證人，而且並沒有提出待證事實。李恆隆也發出反對聲音說，「犯罪事實切割太多塊，就像我們要問證人蕭旭東，可能也要問5個小時，而且本案緣起很重要。」

蕭旭東於庭上表示，因為自己從2012年持續接觸太流公司增資登記爭議案件。這些年這案子爭議及流程他都算是了解，有哪些立委特別注意這個案子，他也都清楚，更點名蘇震清、廖國棟、徐永明在過去有在關注此案；而蘇震清則與廖國棟更時常找他或其他經濟部官員到辦公室談論太流案，立委徐永明在修公司法時有關切了一些，至於陳超明除了去年年底的公聽會外，並沒有對太流案有關注。

▼蘇震清、陳超明、廖國棟。（合成圖／ETtoday資料照）



開庭時，檢方也對蕭旭東提問，蕭指出這是第一次收到東吳大學法學院函文，他感到相當困惑，因為東吳大學是私立大學對於經濟部其實是沒有拘束力，按照道理是不需要出席的，但看到地點是在立法院且多位立委也出席，國會聯絡組也通知委員辦公室請司長、業務科長出席，更表示有立委要求他們出席，他才與長官討論是否出席，最後決定不參加，但在前一天卻接獲次長王美花辦公室助理電話，要求商業司一定要派人參加公聽會，但可以不需要發言，但是在他心目中他其實已經有答案了，參加這場公聽會，根本就是被包裝的「假公聽會真立委施壓」。

蕭旭東也表示從公聽會結束後陳超明也沒再出現過，但他仍記得當初出席是商業司司長李鎂長官說「陳超明有要求，賣面子給他」，所以他才硬著頭皮參加。

最後李恆隆表示他一直到公聽會才認識陳超明、梁文一，他也當庭承認致贈150萬給他們兩人，對於自己說過的也絕對不會再更改自白書；但是他情緒激動手指著證人蕭旭東說「說這150萬屬性到底是社會正義？還是金錢贈與，亦或者是行賄，這都是取決於經濟部行為是否犯罪或是舞弊！更請法官要先查明。」

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