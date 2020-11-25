讚中國防疫超美　武統學者李毅：死4000人等於沒人死嘛

▲大陸武統派學者李毅對於新冠肺炎疫情的言論引發爭議。（圖／取自網易視頻）

記者陳政錄／綜合報導

大陸武統派學者李毅又語出驚人！繼去年來台欲宣揚「統一」言論，被移民署驅逐出境後，李毅於上月一場論壇中，用嘲諷口吻笑談在新冠肺炎疫情期間，大陸死4000人跟美國的22萬人比，「你等於一個人都沒死嘛。」影片曝光後，引發陸網譁然，痛批他根本沒有人性。

據大陸《網易新聞》流出畫面，旅美大陸武統派學者李毅，是於10月16日時出席「深圳灣論壇」，並發表演說，他當時看到現場來賓多戴著口罩，還笑稱，「我還真是回來，我都蒙（傻眼）了，這麼多人還在戴口罩。」

李毅說，新冠這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮和中國的，「所以咱還死了4000人，但是你死4000人和美國死22萬人比，你等於一個人都沒死嘛。」

▲大陸網友在留言區抨擊李毅的言論。（圖／取自網易視頻）

李毅進一步表示，「咱們等於，差不多也是接近零感染，接近零死亡，14億人死了4000人，這根本就等於沒人得病。」

李毅認為，全球經濟中國現在一枝獨秀，「中國超過美國時間提前了，2027年沒有問題，美國人活不成了。」他說，「14億中國人幾乎都認識不到這一點，不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了。」

該影片昨天在網路上曝光引發熱議後，李毅遭到大批網友圍剿，不少網友留言痛批「這是人說的話嗎?」、「成事不足敗事有餘的『磚家』」、「冷血」、「吃人肉不吐骨頭的就是這類人！」、「典型的見人說人話見鬼說鬼話的混子。」

▲李毅的言論引發抨擊。（圖／取自網易視頻）

對此，大陸媒體《新京報》和多個微博、公眾號大V也發文評論，反問李毅「死四千人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零？」，認為他在吃抗疫烈士的「人血饅頭」，強調學者評論應守住底線，因為「災難沒有國界」，更批評李毅言語輕挑，根本無視於疫情中，無數家庭遭遇的不幸。

對於輿論抨擊，李毅則在個人網站、微信《李毅看世界》公眾號上發文回應，強調他的比喻，是「讚頌中國抗疫鬥爭取得了輝煌的成績，批判美國的抗疫鬥爭有重大失誤。」認為中國14億人因醫治無效死亡僅4000，和美國3億人口、22萬人死亡相較而言，「可以歸零」，表示《新京報》等媒體是斷章取義，忽略和美國比較的部分，「這些壞人（抨擊者）是誹謗罪的罪犯，是犯罪分子。」

據大陸國家衛健委今晨通報，截至11月24日24時，31個省市區和新疆生產建設兵團，現有確診病例305例（其中重症病例6例），累計治愈出院病例81530例，累計死亡病例4634例；美國方面，現死亡人數已超過25.9萬人，確診數1260萬人。

►時間對我們來說完全沒用！

▼李毅在個人公眾號發文回嗆媒體。（圖／截圖自微信）