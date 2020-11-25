誆擁多項抗癌藥專利吸金35.7億　天馬藥業在台副總判囚2年今發監

▲天馬藥業集團吸金35.7億元，在台負責人侯鳳文(左)發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

由大陸籍人士黃冬夫妻開立的「天馬藥業集團公司」，在台宣稱握有多項抗癌藥物專利，已有許多台灣學術單位爭取合作，藉此發行公司債，宣稱年獲利8%到16%，在7年內吸金達35.7億元，黃冬夫妻案發前逃亡遭通緝，在台負責人、天馬藥業融資部副總經理侯鳳文被判刑2年定讞，25日被檢察官傳喚到案，發監執行。

判決指出，加拿大天馬藥業集團在台灣設立天馬健康產業、宏盛生技等公司，從2008年11月起，由侯鳳文等人對外招攬業務，以天馬藥業的健康食品或藥品，已在加拿大和大陸地區取得專利，前景可期，投資後不但保證年獲利，屆期還可全額贖回，到2015年10月為止，吸引投資人大買公司債，累計吸金1.239億美元的資金，折合台幣約35.7億元。

可是天馬藥業負責人黃冬、邢雨秋夫妻早已落跑，遭起訴後被台北地院發布通緝，全案僅侯鳳文等19名台籍被告遭起訴，其中部分低層業務幹部一審獲判緩刑，高院在2020年4月針對侯等8名被告，依《證交法》未經許可發行有價證券等罪，判刑5個月到2年不等徒刑，並宣告沒收不法所得，案經最高法院駁回上訴定讞，台北地檢署25日傳喚被判刑最重的侯到案執行。

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