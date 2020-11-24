彰化139線「死亡彎道」又出事！轎車撞倒電桿　駕駛擦挫傷送醫

▲彰化139縣道清晨發生一起自撞電線桿的車禍事故。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道24日清晨再度發生車禍！男子疑似不熟悉路況，駕駛自小客車行經虎崗路「死亡彎道」處，在轉彎處輪胎失控自撞路燈、整支電線桿撞斷橫躺在道路中間、標誌桿也被波及撞歪，駕駛身體擦、挫傷，沒酒駕、送醫急救後目前已無大礙，至於車禍肇事的真正原因，正由警方調查。

▲立委黃秀芳座車在彰化139縣道與車輛對撞。（圖／ETtoday資料照）

這起事件發生地點就在139縣道18K至20K處，有連續彎道，今年5月21間清晨6時許，立委黃秀芳的座車才在同樣事故地點，與自小客發生對撞，造成黃秀芳左腰及手腕擦挫傷、司機手部骨折送醫；但自小客駕駛事發後命危送醫搶救不治不治身亡。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至10月，彰化縣道139線大彰路發生242件車禍事故，其中有3件當場死亡，203人受傷、受傷，10月間降速為40公里，已經稍稍降低肇事率，但日前還發生一起19歲男大生，開車墜落山谷意外。

▲19歲男大生到彰化139縣道看夜景卻摔落山谷。（圖／ETtoday資料照）

警方呼籲，駕駛人行駛道路務必減速慢行，更不可有危險駕駛、競駛、競速之行為，已加強定點宣導。為維護縣道139交通安全及順暢，除持續不定時、不定點結合環保局、監理站執行聯合稽查取締勤務，對於無照駕駛、車輛違法改裝、或觸犯公共危險罪者，一經發現必依法舉發及移送偵辦，駕駛人切勿心存僥幸，以身試法。

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