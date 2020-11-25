還缺16萬份！獨生女到韓國念博士...遭酒駕撞死　悲父上青瓦台連署

記者林昱萱／嘉義報導

衛福部嘉義醫院麻科主任曾慶暉在韓國首爾就讀博士班的女兒，6日在返回南韓當地住家途中，不幸遭酒駕肇事駕駛高速撞死。對此，悲痛的曾慶暉夫婦上青瓦台請願聯署，希望南韓政府能夠提高酒駕罰則，如果在一個月內超過20萬人連署，青瓦台就必須給出答覆，而自23日連署至今，連署數已達40007份。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒正值青春年華，卻慘遭酒駕肇事者撞死。（圖／曾慶暉提供）

曾慶暉的表示，「這是切身之痛，從來沒想過會發生在我們身上，我的女兒在首爾綠燈時走斑馬線回家的路上，被酒駕高速闖紅燈撞死了。」而他也提到，「我們痛定思痛，希望不要有下一位受害者，所以我們要向青瓦台請願，修法提高嚴懲酒駕的法律，這個提案需要20萬人以上的連署，才能被公開此信」。

此外，自11月23日連署至今，短短幾日就已經有超過4萬民眾連署，但距離在30天內達成20萬連署仍有一小段距離，因此曾慶暉也尋求大家的幫助，「請你們幫助我們，按照下列方式完成連署，請也轉給你認識的朋友一起幫助我們，感激不盡！讓我們的女兒不會白白犧牲。」

▲曾女的兒時玩伴訴說對她的不捨，並祈求大家一起連署。（圖／曾慶暉提供，下同）

另外，曾慶暉夫婦也找來愛女的兒時玩伴們拍下影片，而其中一名朋友表示，「從小我們最喜歡一群人到以琳家玩，永遠不會忘記以琳的溫柔，還有他們全家人對我們的關愛、慷慨，長大後雖然大家散居各地，好像沒辦法常常見面、常常聊天，但遠遠的彼此關心，我們知道以琳她都不會改變她對生命的熱情。」

她也難過表示，「得知這樣的意外發生，我們大家都很不可置信，也覺得很捨不得、很心痛，但過去事情已經發生，不能改變 ，但為了預防更多遺憾發生，我們邀請每個人一起加入連署、一起請願，讓不只南韓政府、讓全世界各地都可以正視酒駕問題，希望大家可以一起幫忙連署、倡導，以琳我們愛妳。」

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