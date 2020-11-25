看診插隊失敗！大媽失控吼叫「我不戴口罩」　她出神招擊退被讚翻

▲原PO故意咳嗽趕跑大媽。（示意圖／取自Shutterstock）

記者曾筠淇／綜合報導

12月起，民眾若進出八大類場所，就一定要戴上口罩，經勸導不聽者，最重會被罰1.5萬元。一名女網友日前就診時，不但差點被大媽插隊，對方還在沒戴口罩的情況下，大聲嚷嚷「很多場所都需要戴口罩」。護理人員見狀後，立刻上前提醒大媽下次記得戴口罩，豈料卻遭回「我才不戴」，讓原PO當場傻眼，直接咳咳兩聲嚇跑對方。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，稍早去診所看醫生時，她才剛拿出健保卡，就被大媽插隊，對方掏出自己的卡片並疊放在她的上面，讓她當場看傻，好在護理人員有注意到，所以並沒有讓大媽得逞。

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等待看診時，大媽忽然放大音量地說，12月開始，很多場所都要戴口罩。話雖如此，但大媽卻沒有戴口罩，因此護理人員立刻走上前，提醒「阿姨，妳這次沒戴口罩，下次一定要遵守，不然會被檢舉的！」想不到大媽這時竟回話，「我除了坐公車會戴，其他場所我才不戴！」

▲出入8大類場所要記得戴口罩！點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

原PO看不下去，便故意在診所內用力咳嗽，而大媽一聽到咳咳兩聲，就立刻閉嘴，並閃到一邊去。原PO心想，真是莫名其妙，「有本事妳就都不要戴好了！聽到我咳兩聲躲什麼躲！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「怎麼好意思插隊還不戴口罩四處宣傳」、「她就都不要戴阿，就哪裡都進不去」、「要故意坐她旁邊繼續咳」、「不戴口罩是在得意什麼」、「檢舉她啊！看她能囂張幾次」、「還要說你剛從國外回來」、「這大媽真的母湯欸」、「大媽嚇好嚇滿」、「就是有些人不按照規矩走」、「大媽不怕害死人，就怕別人害死她」、「做得好」。

據了解，自12月1日起，民眾只要出入八大類場所，就一定要戴上口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。指揮官陳時中表示，八大類場所因不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象，具有較高的感染與傳染風險，因此必須戴口罩；且戴口罩除了能有助防範新冠疫情，對其他經由飛沫、空氣傳播等疾病也能發揮防護效果。