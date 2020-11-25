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被追問「陰性證明限制自由、有錢人才回得來」　陳時中不爽嗆：沒辦法談這個

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▲▼11月4日指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,張上淳,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布秋冬專案，其中規定所有人都要持陰性證明回台，引發旅外國人不滿。面對立委和媒體多次詢問「為什麼拒絕自己的國人？經濟能力好的還是可以自行回來？」等疑慮，陳時中會後被問及相關問題，也面露不悅直回「我沒辦法跟你談這個。」

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秋冬專案將於12月1日上路，本國籍人士也需持陰性證明才能入境，早有台商投書抗議「不准染疫國人和留學生返台，是違反健保精神。」對此，指揮中心在檢討後，列出3項例外情況，若為奔喪等緊急協處、來自無法自費篩檢國家與部會專案經指揮中心同意者，就算無法持登機前3日核酸檢驗報告，也不予裁罰。

但指揮中心重新檢視之後，似乎也沒消除外界疑慮，有留學生抗議「已經出國多年，有錢就可以回台，沒錢就在國外等死？」、「陰性證明規定是限制回國自由！」陳時中則表示，「我不認為，在國外有各種不同的疾病在，出國都有一定的風險在，風險本來就要自己承擔。」

記者也追問「但是沒有一個國家會拒絕自己的國人回來？」陳時中直回「我們有說可以回來啊！」但台灣已經有隔離檢疫措施，「限制要陰性證明不就是限制回國自由？」他則表示，「取不到的，有其他配套方式。」面對媒體持續追問「很多有錢人可以包專機，這種規定還是跟經濟能力有差別？」陳時中也面露不悅直嗆「我沒辦法跟你談這個。」隨即快步離開。

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