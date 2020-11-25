女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

▲泰國警方在暖武里府一個水療中心擊破未成年少女賣淫案件。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國警方24日在曼谷郊外的暖武里府（Nonthaburi）展開突襲行動，在一家涉嫌從事情色交易的非法水療中心逮捕了11人，並從火坑中救出9名15到18歲的未成年少女。警方還在現場捕獲一名中學教師，當時他正在與他的賣淫女學生行歡，豈料卻被執法警員抓現行。警方將依從事兒童賣淫等罪起訴涉案人員。

▲警方在該淫窟查獲9名未成年少女從事非法色情行業。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

綜合泰國皇家警察衛星電視台、《曼谷郵報》和《中國報》報導， 警方接獲線報指出，這家水療中心於去年6月開始營業，儘管它的表面上是個按摩中心，但實際上，它並沒有營業執照，甚至還打著「按摩」的幌子提供色情服務。

▲這9名未成年少女年齡都介於15到18歲間。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

警方在結束行動後的記者發布會上表示，「我們發現，這家水療中心的經營者透過網路和社交媒體雇傭了一些年輕的性工作者，其中有一些甚至還不到18歲。」警方初步調查發現，這家情色按摩店的長期客戶約有125人，其中消費超過5次的VIP多達25人。

據悉，這家水療中心給出的工資相當誘人，為客戶提供普通的洗澡和按摩服務，就能賺取5000到8000泰銖（約新台幣4681至7490元）的收入，如果再額外提供「特殊服務」的話，報酬還會更高。

▲警方在現場還捕獲一名老師，他在得知自己的學生賣淫後，經常到店內光顧，還點名要該女學生為他服務。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

《中國報》轉引泰國中文網報導，警方在突襲現場還捕獲了一名中學體育老師。警方表示，這位老師得知自己班上的女學生在此點賣淫後，非但沒有出言相勸，引領女學生返回正途，反而還常常到店內光顧，甚至每一次都指明要該女學生為他服務。警方將依從事兒童賣淫等罪起訴涉案人員。

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