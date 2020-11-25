「雨夜殺手」虐射50發空氣槍！　半盲母狗「全身彈孔」死不瞑目

▲流浪狗深夜遭不明人士攻擊致死。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞法定首都吉隆坡西南方蒲種大道城，日前發生一起殘忍虐狗案，不明人士疑持空氣槍在深夜大雨中，對一隻只有一眼健全的流浪母狗狠開50多槍，將其置於死地。母狗被發現時全身彈孔、渾身惡臭，周圍還有乾涸血跡，以及其他6隻被嚇壞的流浪狗。

根據馬來西亞《中國報》報導，蒲種大道城的愛狗人士都稱呼一隻流浪母狗「沙皮」，其中一名53歲的愛狗者是山姆（Sam），他於上周日（22日）上午到事發地點附近倉庫取貨，遠遠就看見沙皮倒在地上，一動不動。

山姆就近查看後才發現沙皮已經死亡，渾身發出惡臭，全身上下包含頭部均布滿密密麻麻的血紅彈孔，屍體周遭還有大量血跡。他說單隻眼盲的沙皮3年前被棄養此地，期間患上皮膚病，他便和其他愛狗人士帶牠就醫隻療，如今慘死街頭，好的那隻眼睛也死不瞑目。

山姆表示發現當下的第一想法是調監視器畫面和在附近蒐集資訊，但監視畫面沒有拍到兇手，也僅聽到一名外籍移工說深夜曾聽聞狗叫哀鳴。警方到場後根據沙皮身上槍傷，初判認為極可能是空氣槍或滾珠軸承槍所造成。

案發現場附近常徘徊的，事實上還有幾十隻狗，山姆表示當天有6隻怕到一度畏縮，變得不敢親人的狗，就聚集在沙皮附近看著山姆，直到他拿餅乾耐心誘導，才讓牠們又搖著尾巴靠近。