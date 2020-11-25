陸委會點名駐台陸媒「仍有違法情形」　國台辦：強烈譴責

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／北京報導

陸委會19日表示，駐台陸媒仍存在「來台新聞採訪之目的不符」情形，若未改善，將依法處置。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「民進黨當局找藉口、搞雙標，不斷阻撓限制大陸媒體記者在台駐點輪換，威脅要處理大陸駐點媒體，我們對此強烈譴責。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，多數大陸在台駐點記者已經連續工作將近一年，對相關媒體記者本人及他們的家庭造成嚴重困擾，「這種做法極不負責任，也極不人道。」

對於駐陸台媒是否會遭同等對待，朱鳳蓮強調，「我們一貫是支持兩岸媒體新聞交流與合作，結合疫情防控常態化的需求，切實保障台灣媒體、記者在大陸採訪的權益，提供相應服務和保障。」

▲東南衛視駐台記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於陸媒在台存在與新聞採訪目的不符的行為，陸委會發言人邱垂正解釋，政府准許陸媒來台駐點採訪，惟參與錄製節目、製作談話性節目，與許可目的不符，「若有從事前述違規行為，已請主管機關文化部通知相關陸媒，停止在台參與錄製節目的行為，如未停止，政府會依法處理，因此在今天提出善意提醒。」

經《ETtoday新聞雲》記者了解，屬性為電視台的駐台陸媒記者17日起陸續收到文化部通知，要求不得參與相關節目錄製及進行與來台許可目的不符的行為。