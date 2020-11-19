台商春節加班機　邱垂正：循例由兩岸「航空小兩會」處理

▲面對春節將至，許多台商盼政府提出專案、縮短檢疫時間，以降低他們來往兩岸成本。圖為桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

面對台商屢次就春節返鄉過年疫情，向政府請願，陸委會發言人邱垂正19日重申，政府十分關心台商反應和訴求，已與相關機關研議，送請指揮中心參考，另有關春節加班機的議題，「我們循例將由兩岸航空小兩會來處理。」

邱垂正表示，中央流行疫情指揮中心已宣布，要從12月1日啟動秋冬防疫專案，加強邊境檢疫、社區防疫及醫療應變措施。關於台商春節返台需求，近期許多台商向陸委會反映，本會也持續了解，並協同海基會向台商說明，希望各界一起來守護台灣的防疫成果。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月19日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

他提到，日前有台商反映，回台是否要集中檢疫，對此指揮中心已強調沒有這個措施，對符合資格者，都可以在家執行14天的居家檢疫。

據了解，為爭取大陸台商返鄉過年隔離時間縮短、比照歐美日韓商務泡泡模式，台商徐正文19日下午出面召開記者會，提出二次檢測、醫護人員登機、集中隔離的「包機方案」。他說，台商對台灣GDP有近50％的貢獻，目前已號召上百台商響應，盼一同連署向政府反映訴求。

徐正文提出的「包機方案」，主要分為三階段辦法：一，台商在大陸赴台前14天前開始做核酸檢測二次，可以7天一次或是3天前再一次，取得合格才能訂機票；二，採取之前湖北武漢到上海類包機模式，台灣醫護人員隨機在上飛機前做檢測，如果合格登機，不合格不用登機。

三，到了台灣比照武漢包機返台集中隔離模式三天繼續檢測，如果合格，便比照台灣目前對外國商務泡泡模式放行。

對於台商返鄉過年需求，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，病毒不會因為過年而放假，強調居家檢疫時間不可減少，但符合條件者可居家隔離，並非外傳的只能集中隔離，呼籲台商早點回國。

►時間對我們來說完全沒用！

▼徐正文今天下午召開記者會，播放珠海台協會長葉飛呈等人錄製的影片，表達台商盼返鄉過年隔離時間可縮短的訴求。（圖／記者陳政錄攝）