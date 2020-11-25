美軍少將情報官訪台　國台辦：反對台美軍事交流往來

▲美國官員專機抵台。（圖／記者張榮恩攝）

記者魏有德／北京報導

美軍印太司令部少將情報指揮官史達曼（Michael William Studeman）22日訪台，進行為期3日的秘密參訪行程。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「堅決反對台美之間進行任何形式的軍事交流及往來。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

史達曼一行22日乘坐一架編號為375的美國行政專機抵達松山機場，展開為期3日的秘密行程。據了解，史達曼官階為海軍少將，是美軍印太司令部的情報指揮官（Director, J2, U.S. Indo-Pacific Command），此行目的或為情報交換，因此，台美官方皆對史達曼的行程予以否認。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於例行記者會上簡短回應，對於美軍將領秘密訪台的消息，「我方堅決反對台美之間進行任何形式的軍事交流及往來。」

▲美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

史達曼曾於多艘航母上擔任情報主管，並曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官及美國艦隊司令部司令部首長小組主任等要職。