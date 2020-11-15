摩鐵激戰懷孕！小三墮胎人夫「辦法會超渡」…正宮見親密對話崩潰

▲人夫偷吃讓小三懷孕、墮胎，還為嬰靈舉辦超度法會，正宮得知後崩潰提告。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人妻見到丈夫與小三小綠（化名）的LINE對話驚知丈夫姦情，2人不僅多次前往台中、彰化等地的摩鐵開房間，小綠還因此懷孕、拿掉小孩，為此，丈夫甚至辦法會超渡嬰靈，她心碎不已，決定向小三提告求償100萬元。法院審理後，判小綠應賠償正宮50萬元，可上訴。

人妻主張，小綠明知道丈夫是有婦之夫，2016年6月14日、10月5日、2017年5月9日、8月30日仍與丈夫前往彰化、台中等地摩鐵開房間，她見到2人LINE對話時，才得知丈夫早已背叛婚姻，小綠還為了丈夫拿掉小孩。另外，小綠與丈夫也因此遭小綠丈夫提告，法院審理期間，小綠有認罪，這些種種讓她身心大受打擊。她指控，小綠還刻意打電話或請人拿資料到她公司給她，讓她無法繼續工作，頓失先前做了19年的助理工作。

對此，小綠則辯稱，拿資料到正宮工作場所已經是2年前的事情了，但正宮是今年才離職，兩者並沒有因果關係。她反指控，她是因為正宮的二姊到公司，導致她2019年4月被迫離職，否認有與人夫發生性行為，但不否認與人夫是男女朋友關係。

法院審理勘驗先前的刑事案件卷宗發現，小綠與人夫的LINE對話中曾透露，小綠拿掉小孩，人夫則為了孩子辦超渡法會，上頭還寫有人夫家的姓氏，還有2人臉貼臉、親吻的合照，認定人夫與小綠確實侵害正宮的配偶權，最後判小三應賠償50萬元，全案仍可上訴。

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