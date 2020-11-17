3份工養四口！騎士撞BMW又被輾命危奇蹟康復　12歲兒：謝謝救我爸

▲消防員和護理師路過搶命。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名44歲林姓男子一天兼3份工作，要養一家四口，最小的女兒才4歲，卻在回家途中出車禍，呼吸心跳一度停止，嚴重腦出血，住院一個多月後康復出院，連消防員都說這是奇蹟。林家人也特地感謝警消及醫護人員，保住他們圓滿的家庭。12歲兒子說，「謝謝你們救了我爸爸，然後還好能幫我們家，不然就毀了。」

今年6月12日，當時林男行經中和路段，撞上一名設計師臨停路邊的BMW，他又被後方機車輾過，救護人員到場已失去生命跡象。一名路過的護理師也加入搶救，跟死神搶人。

新北市消防局第七救災救護大隊南勢分隊隊員劉振宇回憶搶救經過，他說，患者右側肋骨變形，而現場燈光昏暗，只有身上簡單照明頭燈，急救時就比較麻煩。

▼林妻回想當時仍眼眶泛淚。（圖／東森新聞）

所幸奇蹟終於發生，林男在送醫途中恢復心跳，但情況還是不樂觀，因嚴重腦出血、額骨、肋骨多處骨折、嚴重血胸，躺在加護病房半個月。林妻回想當時仍眼眶泛淚表示，當時醫生說老公已經沒有心跳，「嚇到了、會怕。」

林太太說，丈夫一天做三份工養一家四口，每天早出晚歸，回家途中車禍，住院超過一個月，現在奇蹟似康復出院，儘管腦部還有瘀血、反應較慢，右手腳還需要復健，但能保住一命已很感恩，「我也是很感謝他們那麼努力救我老公回來，讓我們家、兩個小孩有圓滿的家庭。」

▲▼林先生帶家人到南勢消防分隊感謝隊員。（圖／東森新聞）

林先生也特地帶家人回到當時救護的南勢分隊，感謝隊員劉振宇和李冠樺，「我只記得我做了一場夢而已，謝謝他們。」林男12歲兒子現在身負重任，擔起小幫手幫爸爸按摩復健也不喊累。他說，爸爸可起死回生很厲害，「謝謝你們救了我爸爸，然後還好能幫我們家，不然就毀了。」

劉振宇表示，對他們來說真的滿鼓舞的，這是他十年來第一件外科OHCA（到院前心肺功能停止）救回。李冠樺則表示，「還好有把他救回來，不然小孩子還那麼小。」

▼消防員李冠樺（左）、劉振宇。（圖／東森新聞）