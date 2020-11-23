泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！　全是皇后的陰謀

▲泰國貴妃詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）



記者張方瑀／編譯

泰國貴妃詩妮娜復寵後，在王室的地位更加穩固，更時常代表泰王獨自出席活動，和皇后蘇堤達（Queen Suthida）明爭暗鬥不斷。現在網路上更流傳一堆詩妮娜穿著無袖連身裙的清涼「露毛」照，讓同樣收到照片的英國記者表示，這一切應該都是皇后的陰謀。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）23日在臉書發文表示，他在8月時收到一封裝有記憶卡的信，記憶卡裡面總共有1443張貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的照片，除了無傷大雅的自拍照之外，還有穿著無袖連身洋裝大露腋毛的照片，而這些照片大部分是在2012年至2013年間拍攝，很明顯是從詩妮娜的手機中流出。

▲泰國貴妃詩妮娜1443張私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）



馬歇爾說，雖然信中註明是駭客偷取的照片，但手法一點都不像，所以他大膽猜測，一切都是皇后蘇堤達下的指示，目的就是阻撓詩妮娜重返權力核心。馬歇爾表示，他無意將這些照片公開，因為對於社會大眾並無意義。

但顯然寄件者不只將照片發給馬歇爾，流亡海外的泰國異議人士巴溫（Pavin Chachavalpongpun）10月開始就在臉書公布詩妮娜的私密照。馬歇爾則說，基於泰王瓦吉拉隆功長年複雜的性生活，皇后跟貴妃為了穩固權力，王宮裡的爭鬥只會越來越嚴重。

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