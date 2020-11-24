德國議會硬起來！　若泰王「隔空治國」將被驅逐出境

▲泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）與皇后蘇提達。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國學運從7月開始至今仍未停歇，民眾要求對君主立憲進行改革，並要求德國就泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）旅德期間隔空行使權利一事展開調查。先前德方僅回應「隔空治國」是違法的，如今德國議會更強硬表示，若泰王在德國境內做出任何政令，當局就有權將他驅逐出境。

根據《德國之聲》報導，依照德國聯邦議院（Bundestag）調查，泰王代表著泰國領導人，就算只是在德國度假，也同樣擁有外交豁免權，執法部門部沒有辦法起訴他；德國僅能將其列為「不受歡迎者」（persona non grata），只要泰王在德國境內做出任何政令，當局就有權將他驅逐出境。

泰王長年旅居德國，在慕尼黑近郊坐擁一處豪華別墅享受奢華生活，就連疫情期間也未返國。大批泰國示威者10月底時曾遊行至德國駐曼谷大使館，希望德國政府能調查泰王在旅德期間「遠距治國」是否違法。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稍早前表示，德方正長期關注泰王拉瑪十世的行為，「如果我們認為某些情事屬於非法，將立刻展開行動。」德國政府先前也曾表示，外國元首在德國境內「遠端治國」是不能被接受的行為。

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