房間超亂「全國都知道」媽媽流淚心疼　高嘉瑜：請到立院採訪我

▲高嘉瑜超亂閨房照全國都知道，連媽媽看到都心疼流淚（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜自稱「租屋10年買不起房子」但財產申報名下有房子引發爭議，後來她又公布自己公布房間堆積如山的衣服、泛黃枕頭的照片，讓全國都知道她的房間。甚至高嘉瑜的媽媽接受媒體的訪問也表示，當下看到照片都流淚心疼，生活怎會如此辛苦忙碌。高嘉瑜也對於媒體訪問自己的家人做出回應，希望能夠到立法院採訪她。

高嘉瑜的媽媽看到報導後相當難過，接受《TVBS》訪問時表示，看到報導當晚就掉眼淚，覺得生活可以變得輕鬆一點，為什麼要把自己搞那麼複雜。

▲高媽媽認為，一堆衣服代表高嘉瑜連摺衣服的時間都沒有（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



高媽媽說，一堆衣服代表「連摺衣服的時間都沒有」，生活太辛苦了，也覺得自己是個不盡責的媽媽，很想要幫忙摺，但是自己每天都做生意，也沒有辦法幫忙。

高嘉瑜對於自己的家人被媒體訪問，在臉書發文回應表示，「我爸媽是很單純的人，也不是公眾人物，在基隆開百貨行超過30年。我從高中開始就到台北居住，獨立生活工作。今天一早陸續有媒體衝到我家，訪問他們，他們有點不知所措。請各位媒體不要再到我家打擾家人。如果要關心我的問政，請到立法院採訪，謝謝大家。」

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