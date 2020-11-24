原廠iPhone耳機賣450元！天兵客人一看「多2條」秒打槍：我不要了

▲耳機賣450，買家以為是無線的。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

一名男子在網路上販售前幾代 iPhone內附的有線耳機，和買家約好面對面交易，想不到一見面立刻被打槍，理由讓他啞口無言！他透露，他把用不到的蘋果耳機放到網路上賣，訂價450元，同時也附上耳機照片，結果面交時被買家當場退貨，「留下我孤獨又受傷的心靈，照片到底哪裡像無線的？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，當初買 iPhone時用不到內附的有線耳機，所以全新未拆封放到網路上賣，一組450元，沒多久就遇到年約40歲的買家下單，雙方到約好的指定地點進行交易，怎料買家一看到實品就馬上反悔說，「我以為是蘋果無線耳機耶！」原PO尷尬回應，「大哥，我才賣450怎麼可能是AirPods啦？」

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▲真正的無線AirPods。（示意圖／記者劉維榛攝）



最後對方露出猶豫表情並說了一句，「那...那...我不要了」接著便揚長而去，留下原PO愣在原地，特地跑出門卻被買家退貨，實在百般無奈，讓他最不解的是，明明他只賣450元，一看就知道這價位不可能是AirPods，因為蘋果官網上全新AirPods要價5290元，幾乎是有線耳機的10倍。

網友紛紛笑回，「花450元把線剪掉就無線耳機了」、「450原廠佛心來著」、「第一個包裝可能會讓人混淆，只能說剛好遇到吃米不知米價的大哥」、「450的無線會爆炸吧」、「這個我今天才買九百多」、「450連仿的無線都買不起了，更何況原廠。」