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「還在用有線耳機？」他嘆收線麻煩　無線1點更惱人：永遠放抽屜

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▲戴耳機,耳機,耳朵。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO好奇問還有沒有人在用有線耳機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在走在路上，可以看到很多人耳朵上都是掛著無線耳機，就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他現在還是用買手機附的有線耳機，雖然音質不錯，但覺得要收線很麻煩，就想說買個無線降噪耳機，可是又顧慮價格很貴，打算撐一陣子再說，忍不住發起討論「有誰還在用有線耳機嗎？」

這位網友文中表示，他現在都用手機附的小耳機，「聽起來不錯，不過收線好麻煩，每次聽之前都要繞繞繞打開線，聽完之後都要繞繞繞繞收起線。」原PO就打算買個無線降噪耳機，但又覺得太貴，所以打算撐一陣子再看看，最後好奇問「有沒有人和我一樣在用有線耳機？」

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▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲有些人說自己每次都忘記充電，所以後來都不用無線耳機了。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

貼文一出，不少人還是大推有線耳機，「騎車還是會用有線欸」、「如果你有在用K歌APP的話也還是需要的」、「有在玩音game（音樂遊戲）所以只用有線」、「我XD 無線我可能會弄丟吧XD」、「超怕弄丟或弄掉，所以只敢用有線」、「慢跑時戴著不用怕掉在地上。」

很多網友不想用無線的原因，則是常常忘了充電，「無線常忘記要充電，之後還是換回有線的比較方便」、「我啊！無線忘了充電永遠在抽屜睡覺」、「無線常忘記充電」、「無線要充電很麻煩」、「無線要一直充電煩死。」

還有人是會看要去哪裡，決定要使用什麼耳機，「看用途欸！出外真無線，辦公室有線，在家用重低音喇叭」、「我只有在健身房才會用無線耳機，其餘一律有線」、「本來以為降噪功能是屁，用了以後回不去，高鐵或捷運上用超有感」、「無線音質太渣了，外出方便用無線，平常用有線。」

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