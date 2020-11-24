耳機用3年！一戴耳朵麻掉「漏電了」　最慘苦主曝：電1個月才發現

▲原PO被漏電耳機電到耳朵發麻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

東西用久了難免會故障或秀逗，但這樣的情形也太嚇人了吧！有網友在PTT的WomenTalk發文，說他電腦上固定插著一個耳機，一用就是3年多，看起來已經有一點點斷掉。沒想到最近戴的時候，居然真的被電了一下，害他整個耳朵都麻掉，忍不住好奇發起閒聊「有被耳機電過嗎？」

「我有一個固定插在電腦上的耳機……」這位網友文中表示，那個耳機用到現在，應該也有3年多，沒想到最近戴的時候，突然被電了一下，「耳朵到現在都是麻的嗚嗚嗚嗚嗚！」原PO最後不禁想問，有沒有人也被耳機電過，還發起溫馨提醒，「已經用很久、有一點點斷掉跡象的耳機，最好就不要再用ㄌ，小心被電QQ！」

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他也在留言處直呼，如果耳機線有斷掉，真的要換掉比較保險，真的被電到耳朵很麻，也強調他有打算要買藍芽耳機，但也擔心「藍芽耳機如果用久了，會不會也有放電、電到耳朵的可能？」

沒想到就有苦主也表示，「我前一支入耳式耳機也會這樣，受不了就換了」、「我之前被電一個月才發現被電，一直以為是耳朵發炎痛所以找醫生」、「有被電過，之前查網路好像是說跟筆電三插轉二插接頭，沒接地有關，」還有人則是回答原PO的問題，說他買了4千多元的藍芽耳機，還真的有被電到過，所以也是很難免。