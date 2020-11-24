換iPhone12 pro滑了5分鐘「手指爆痛」！男看凹洞崩潰　恐怖照曝光

▲iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro比一比，外型改為直角方框。（圖／記者洪聖壹攝）



網搜小組／許力方報導

蘋果iPhone 12系列推出後話題不斷，尤其外型大改款，象徵致敬賈伯斯時作品4代的經典，圓潤的邊框變成直角方框，有男網友毅然換掉小隻的6s，砸錢買下12 pro，未料剛拿到手機才用不到5分鐘，小拇指就痛到被壓出一個「凹洞」，崩潰求問要怎麼拿手機才好？結果釣出數名使用者早已經用到小指關節長繭。

匿名男大生22日透過《Dcard》發文抱怨，近日從iPhone 6s升級到12 pro，以前手機雖然小隻，但保護殼很厚，所以用起來兩隻重量感覺差不到，未料才剛拿到新機滑了5分鐘，右手小拇指內側關節處就凹了一個洞，「真的會痛」，崩潰發問擔心是手機殼或外型問題，「有人也會這樣嗎？你們都怎麼解決？」

▲換iPhone12 pro滑5分鐘「手指爆痛」！男看凹洞崩潰。（圖／翻攝《Dcard》）



文章引發熱烈回響，網友回應、「我小拇指也凹下去」、「我的小拇指已經長繭了」、「我已經拿到小拇指完全變形」，笑說手指早就被手機架到全陣亡，有不少人認為剛開始拿久了會痛，後來就習慣了，「重量問題，12 pro重很多」、「裝殼啊」、「12 pro真的不好握」、「小拇指剛好壓到充電孔處」，男大生驚訝回應，「果然會凹，我手不敢放出去了」，之後可能要換握法，還好奇追問大家「長繭之前小拇指有感嗎？不會覺得痛？」

iPhone自5代開始到11代一直使用圓弧設計，已經用了6年，卻在首支5G新機上推翻，大改款回到4代的直角平整外框，發表會上，官方聲稱，平整的邊角可以讓鋁金屬與玻璃背板打造一體的結構，視覺上顯得更漂亮，在眾多智慧型手機市場中，確實辨識度也更強。外媒分析，直角設計配合超瓷晶盾玻璃面板可以讓手機更加堅固，改善手機被摔的損傷程度。

事實上，iPhone 12 pro邊框不同於12的鋁合金邊框，升級使用醫療級特製不鏽鋼，光滑亮面，可惜的是裸機也容易沾染指紋，平面化後看起來方方正正，被形容按鍵也跟著顯大，一度有外媒分析，直角設計容易「卡手」，不過隨著開箱實測，果粉認為握起來手感好，手機比以前看起來更俐落。

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▼推翻6年設計，iPhone 12 Pro使用方框致敬4代。（圖／記者洪聖壹攝）

