松本清開幕慶開架彩妝享77折　屈臣氏「超狂寵粉節」滿額贈安瓶

▲松本清台灣第14店於今（11/24）開幕。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本第一藥妝店「松本清」，台灣第十四間門市於今（11/24）開幕，祭出連續13天結帳9折優惠。屈臣氏即日起與萊雅集團推出「超狂寵粉節」，單筆消費滿額贈人氣安瓶或唇膏，更多爆款商品皆能用最低價入手。

根據調查顯示，下半年隨國內疫情趨緩，以及政府推出振興經濟加乘，全台各藥妝店業績都有小幅回升。各大藥妝無不推出各種優惠方案，搶食消費者大餅。

▲開幕期間開架彩妝享77折優惠。

松本清第十四間門市於今（11/24）盛大開幕，鄰近捷運中山國中站，提供給消費者一站購足的全客層商場。為了慶祝新店開幕，祭出首6日限定滿額加贈來店紀念禮、指定類別加碼結帳再享8折優惠外，另推出連續13天全館結帳再享9折優惠、及開架彩妝77折起。開幕首六日（11/24-11/29），再推滿額再加碼，購物滿額即贈開幕限定紀念帆布袋，每日限量80名，贈完為止。

▲屈臣氏與各大美妝集團合作，祭出多種優惠。

屈臣氏即日起攜手萊雅集團推出寵i會員獨享的「超狂寵粉節」，12/2前凡購買萊雅集團旗下《巴黎萊雅》和《媚比琳》品牌商品，單筆消費滿888元(折扣後)，即贈《巴黎萊雅玻尿酸童顏彈潤安瓶》或《媚比琳極綻色系列唇膏》。

除了萊雅集團，屈臣氏也與資生堂合作推出商品滿額折及抽獎活動，即日起至12/2，於屈臣氏購買資生堂指定品牌商品，滿388元(折扣後)現折50元、滿888元(折扣後)再折100元。

▲現加入寵i會員消費，不限金額抽5名贈送Dyson 直髮造型器。

此外，屈臣氏更持續與麥當勞跨業合作，即日起自11/25止，於LINE酷券搶先預購麥當勞「松露蕈菇安格斯黑牛堡大薯餐」或「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡大薯餐」，即可獲得限量3,000份《巴黎萊雅水光潤澤空氣吻唇露》屈臣氏電子兌換券一張。