馬國女大生命案家屬求引渡、國賠　我國司法單位：尊重

▲馬國女大生命案，家屬跨海要求國賠、引渡。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生上月底遭梁姓男子性侵殺害，死者家屬宣稱已經透過台灣律師團體，要求國賠，並要求我國對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序爭取引渡罪犯。對此，我國法務部回應，尊重當事人的權益，但基於本案屬於偵查中個案，不便發表意見。

就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，上月28日晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內，28歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。案件爆發後，震驚2國社會，我國政府高喊究責，馬國政府也希望我國政府能正視本案。

而據馬國媒體報導，死者父親鍾偉國23日在鍾女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，與馬國律師一同出席，指出已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟、11月12日提出死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。另外還打算透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成，向政府要求國賠；也希望對政府要求對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序，爭取引渡梁男到馬來西亞審判。

對此，法務部次長陳明堂表示，尊重當事人在法律上的權益。不過他提到，為了避免影響檢察官的判斷，或使外界誤以為檢察官辦案會受其他因素影響，法務部一項不針對偵辦中的個案表示意見；但就他了解，當地的犯罪被害人保護協會已經針對本案開始運作，補償金會儘速發出。而由於本案屬偵查中個案，更與司法院無關，無從回應。

法界人士指出，引渡人犯攸關各種政治因素，基於國際間「國民不引渡外國」原則，除非我國與馬來西亞有特別簽署引渡條約，才能順利引渡。至於國賠問題，我國則有「協議先行」原則前置，亦即本案需由被告機關先與起訴的家屬協議、調解，本案中可能被列為國賠相對機關的單位，應該是台南市政府，也就是台南市政府應先與家屬協議，協議不成才會進入法院的訴訟程序，屆時才會由法官進行個案判斷。

▼法務部次長陳明堂。（圖／記者李毓康攝）